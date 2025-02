video suggerito

Venerdì i funerali di Daniela, uccisa a 19 anni da un'automobilista. La madre: "Come faccio senza te?" Si terranno venerdì 28 febbraio i funerali di Daniela Gambardella, la giovane di 19 anni travolta a Roma da un'automobilista mentre attraversava sulle strisce pedonali.

A cura di Natascia Grbic

Si terranno domani i funerali di Daniela Gambardella, la giovane di 19 anni falciata da un automobilista in via Laurentina, mentre stava tornado a casa. Il manifesto funebre è stato pubblicato dalla madre della ragazza, Rosa Violante, sul suo profilo Instagram: "Me distrutt", solo due le parole pubblicate dalla donna, che lasciano intendere la disperazione più nera in cui è sprofondata a seguito della morte della figlia. "Amore di mamma, dimmi che è solo un brutto sogno, comm faccj senz e te". Le esequie si svolgeranno domani, venerdì 28 febbraio, nella Basilica Sant'Alfonso M. De Liguori a Pagani, in provincia di Salerno, alle 10.30. La salma, invece, vi giungerà già a partire da stasera alle 19.

Daniela Gambardella è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Laurentina, davanti il centro commerciale Maximo, da un uomo di 72 anni alla guida di un Suv della Mercedes. La giovane, studentessa all'università Roma Tre, stava tornando a casa dopo il turno di lavoro: mentre passava sulle strisce per andare a prendere l'autobus, è stata presa in pieno dal 72enne. Daniela Gambardella è stata trascinata dalla vettura per diversi metri, morendo praticamente sul colpo: nulla hanno potuto fare i soccorritori del 118, se non accertarne il decesso.

Le indagini sono state affidate agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. L'uomo alla guida dell'auto, illeso ma sotto shock, è stato portato in ospedale per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito, in modo da verificare le sue condizioni al momento dell'incidente. La macchina è stata sequestrata. Ulteriori accertamenti sono in corso per capire a quale velocità procedesse l'uomo, e se la ragazza abbia attraversato con il verde per i pedoni.