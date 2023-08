Velletri, investita dal parroco della Diocesi mentre attraversa sulle strisce: grave donna di 55 anni L’incidente è avvenuto ieri, mercoledì 9 agosto, in via dei Volsci (Velletri). Alla guida della Fiat Seicento che ha colpito la donna, il parroco della Diocesi Velletri-Segni, che ha prestato i primi soccorsi. Le condizioni della 55enne sono gravi, ma non risulta in pericolo di vita.

A cura di Teresa Fallavollita

Una donna di 55 anni è stata investita verso le 13 di ieri, mercoledì 9 agosto, a Velletri. La signora stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata colpita da un’auto guidata dal parroco della Diocesi Velletri-Segni. La 55enne è stata immediatamente trasportata in ospedale: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto a Velletri, intorno all’ora di pranzo della giornata di ieri, mercoledì 9 agosto. La donna stava attraversando la strada in via dei Volsci, all’altezza di un fast food: si trovava sulle strisce pedonali quando è stata investita dalla Fiat Seicento guidata dal noto parroco della Diocesi, già titolare per anni della Parrocchia di San Salvatore. L’impatto ha fatto volare la 55enne a qualche metro di distanza: le sue condizioni sono state immediatamente ritenute gravi e la donna è stata trasportata d'urgenza all’ospedale Colombo di Velletri.

Il parroco, sotto shock, è subito sceso dalla vettura per prestare i primi soccorsi alla donna finita sull’asfalto, insieme ad alcuni passanti. Sul posto il personale medico del 118 e la Polizia locale che avrà il compito di ricostruire la dinamica del sinistro: secondo le prime ricostruzioni, anche grazie alla collaborazione dei testimoni, sembra che il guidatore procedesse a velocità contenuta. La donna ha riportato gravi fratture agli arti e un sospetto trauma cranico: nonostante la gravità della situazione, però, non è stata dichiarata in pericolo di vita.

Un tratto di strada particolarmente pericoloso

Secondo quanto riportato dai media locali, quel tratto di strada di via dei Volsci sarebbe da tempo al centro delle polemiche, definito dai residenti della zona estremamente pericoloso. Un problema fatto presente alle autorità, che qualche anno fa avevano istallato in via sperimentale dei “Jersey” a fare da spartitraffico: compito dei dispositivi di sicurezza era quello di impedire il cambio di corsia o pericolose inversioni di marcia, così da diminuire così la possibilità di sinistri. Ma la sperimentazione non era andata a buon fine e gli spartitraffico erano stati rimossi.