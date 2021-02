Un grave è incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri – sabato 6 febbraio – nel territorio di Velletri. Erano circa le 22.00 quando al chilometro 35.500 di via Appia Nuova, due auto si sono scontrate. Nell'impatto, violentissimo, sono rimasti feriti quattro giovanissimi ragazzi della zona.

I giovani rimasti feriti nell'impatto tra le due auto

Secondo quanto ricostruito finora una Fiat Punto guidata da un ragazzo di 20 anni ha centrato una Hyundai I20 che stava svoltando da via Acqua Lucia in direzione di Velletri. A bordo della seconda vettura coinvolta viaggiavano tre ragazzi di 18 anni. Da quanto si apprende i due conducenti sono usciti dall'incidente feriti in maniera meno seria, e come da prassi sono stati sottoposti ai test per l'utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti, mentre sono ricoverati in gravi condizioni i due passeggeri della Hyunday anche se non sarebbero in pericolo di vita.

I rilievi stradali su via Appia Nuova

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale di Albano, che hanno chiuso la strada per rendere possibili le operazioni di soccorso in sicurezza. I ragazzi coinvolti sono stati trasportati in ospedale dal personale medico del 118 giunto a bordo di diverse ambulanze, e trasferiti negli ospedali di Velletri e Frascati. Subito dopo sono iniziati i rilievi stradali per stabilire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità, e successivamente la messa in sicurezza della sede stradale con la rimozione delle due vetture completamente distrutte e dei detriti sparsi nell'impatto. La strada è stata riaperta solo dopo la mezzanotte.