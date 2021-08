Vasto incendio a Malafade: chiusa via Ostiense e sospesa la ferrovia Roma-Lido Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi – domenica 29 agosto – tra Malafede e Vitinia alla periferia Sud di Roma. Chiusa viale Ostiense e interrotta la ferrovia Roma-Lida. Fiamme anche a Nettuno, dove sono in azione i canadair, e a Trigoria proprio di fronte al centro sportivo dell’As Roma.

A cura di Redazione Roma

Un ampio incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi – domenica 29 agosto – in zona Malafede alla periferia di Ostia. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia Locale di Roma Capitale. Le fiamme interessano un'ampia zona e il fumo, che ha invaso i caseggiati circostanti, è visibile da chilometri di distanza. Per rendere possibili le operazioni di spegnimento sono state chiuse via Fiumalbo, da via Ostiense a via Nino Taranto, e via Ostiense, da via Fiumalbo in direzione via Vitinia. Sospesa anche la circolazione sulla ferrovia Roma-Lido ed è stato attrezzato il servizio sostitutivo su bus navetta. Risulta essere andata a fuoco la pista di motocross in zona Caltagirone e inoltre stanno scoppiando tutte le bombole del gas delle baracche raggiunte dalle fiamme.

Fiamme a Trigoria di fronte il campo dell'As Roma

Un vasto incendio di sterpaglie è scoppiato sempre nel pomeriggio di oggi a Trigoria proprio di fronte il centro sportivo dell'As Roma, tra via del Casale della Caccia e Piazzale Dino Viola. Sul posto gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso al traffico Via di Trigoria in entrambe le direzioni nel tratto interessato dall'incendio, dove stanno operando i vigili del fuoco.

Incendio a Nettuno: canadair in azione

Un vasto incendio è scoppiato questo pomeriggio a Nettuno, sul litorale Sud di Roma. Le fiamme si sono sviluppate a ridosso del bosco di Foglino in via delle Grugnole. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che stanno contenendo le fiamme, in azione anche due Canadair che hanno effettuato diverse fiamme per domare l'incendio.