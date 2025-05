video suggerito

Vandalizzata la tomba di Sandra Milo. La figlia: "Non è la prima volta, cimitero del Verano in stato di abbandono" Domenica 4 maggio Azzurra De Lollis ha trovato la tomba della madre, l'attrice Sandra Milo, vandalizzata e distrutta. A Fanpage.it racconta il dramma della scoperta e denuncia "lo stato di abbandono in cui versa il cimitero del Verano".

Sandra Milo e, a destra, una foto del cimitero monumentale del Verano

"Quando sono arrivata ho trovato un buco sopra alla pietra tombale di mia madre. Tutte le piante erano state strappate, i vetri erano per terra. È stato un vero sfregio". Così Azzurra De Lollis racconta a Fanpage.it lo stato in cui ha trovato la tomba della madre, l'attrice Sandra Milo, sepolta al cimitero del Verano, a Roma.

Quello del Verano è un cimitero monumentale nel quale riposano numerose personalità della politica e dello spettacolo, compresa l’attrice simbolo del cinema degli anni Sessanta. Col tempo, il Verano è diventato meta di interesse per turisti e curiosi, eppure De Lollis denuncia l'incuria in cui versa: "È un luogo abbandonato. La gente va a fare i tour, ci porta a fare i cani a fare i bisogni, ci va in bicicletta, ma è un cimitero non Villa Borghese".

"Non è il primo atto vandalico al cimitero contro la tomba di mia madre"

Sandra Milo è morta il 29 gennaio 2024 all'età di 90 anni, al termine di una lunga carriera che l'ha portata a prestare il proprio volto ad alcune delle più celebri protagoniste del cinema di Federico Fellini. Come altri suoi colleghi, anche lei è stata sepolta nel cimitero monumentale del Verano.

È qui che domenica 4 maggio, dopo un breve periodo di assenza, proprio Azzurra De Lollis ha scoperto la tomba vandalizzata: "Vado a trovare mia mamma tutte le settimane, ma durante quella precedente non ero nelle condizioni di guidare a causa di un incidente in casa. Quando sono tornata ho trovato una situazione inaccettabile e ho chiamato subito i custodi: mi sembrava impossibile che nessuno avesse notato quello che era accaduto, o mi avesse avvisata, anche perché la tomba si trova vicino all'ingresso, in un punto di passaggio". La donna ha subito raccontato quanto avvenuto in un post su Instagram attraverso il profilo che era della madre e oggi ha una funzione commemorativa.

Questo però non è il primo atto vandalico ai danni del luogo in cui riposa Sandra Milo, fa sapere la figlia: "Avevano già rubato la pergamena di ceramica con la foto di mia mamma e la frase a lei dedicata. Ho pensato che fosse stato un fan e l'ho fatta rifare, ma un nuovo atto vandalico del genere è una cosa orrenda".

Dopo questo secondo atto vandalico, la tomba è stata sistemata con un intervento rapido "per riempire i buchi e gli sfregi più evidenti", ma per riportarla allo stato precedente ne serviranno ancora altri. Il problema vero, però, secondo De Lollis non si risolverà davvero sino a quando non si interverrà sul cimitero stesso.

La denuncia: "Al cimitero del Verano vandalizzate anche altre tombe"

De Lollis ha fatto sapere che denuncerà quanto accaduto: "Presenterò denuncia per atti vandalici, già mi sto muovendo in tal senso con l'avvocato". E parlando della gestione da parte di chi dovrebbe vigilare sulle tombe aggiunge: "Tornerò anche al cimitero per fare reclamo".

Secondo De Lollis il suo non sarebbe un caso isolato: "A me hanno rubato anche i vasi, ma non mi sono lamentata. Il problema però è che non succede solo a me, ci sono state altre tombe depredate al Verano, comprese quelle di alcuni bambini".

Dopo questa storia resta una profonda amarezza: "Volevo solo portare un fiore per mia madre, perché arrivare a spaccare tutto? Non me lo spiego, è stato un vero sfregio".