Vandalizzata la tomba di Sandra Milo al Verano, la figlia: “Chiunque tu sia, meriti solo disprezzo”

A cura di Beatrice Tominic

Sandra Milo e, a destra, l'immagine condivisa sui social con il disegno di un cimitero.

La tomba di Sandra Milo, morta il 29 gennaio 2024, al Verano è stata vandalizzata. A darne la notizia è stata la figlia dell'attrice, Azzurra De Lollis, che si è sfogata sui profili dei social network di sua madre, indirizzando parole di rabbia a chiunque sia l'autore del gesto.

"Chissà cosa ci avrà trovato di così divertente colui o colei che ha strappato tutte le piante grasse e danneggiato la lapide della tomba di mia madre…", ha esordito nella didascalia che accompagna l'immagine in bianco e nero di un cimitero.

Lo sfogo della figlia di Sandra Milo

La notizia della tomba vandalizzata è arrivata ieri, domenica 4 maggio 2025. Non appena scoperto quanto avvenuto la figlia di Milo, telefono alla mano, ha condiviso un forte messaggio di sfogo contro chiunque abbia deturpato la tomba di famiglia che si trova nel Cimitero del Verano di Roma. La donna era andata a fare visita alla madre al cimitero, quando ha trovato la lapide danneggiata e le piantine grasse che circondavano la tomba strappate.

"Che Dio non voglia che io scopra mai chi sia stato l'autore di tali atti vandalici perché la mia ira sarebbe implacabile e incontenibile! Mi rivolgo proprio a te, ai miserabili non si concede il Lei, se stai leggendo queste righe – ha scritto nel post immaginando di parlare direttamente con la persona che ha vandalizzato la tomba – Un giorno anche tu finirai sotto terra, nessuno sfugge alla morte, e come mi piacerebbe poter vivere abbastanza per portare i miei cani a pisciare sulla tua tomba dopo averci sputato sopra. Gli spregevoli vigliacchi meritano solo il disprezzo più profondo".

Le reazioni e l'affetto dei fan

"Ma perché mai?? Un abbraccio grande", è quello che si chiede l'annunciatrice televisiva Ilaria Moscato sotto al post della notizia, cercando di dimostrare affetto nei confronti dell'attrice e, oggi, direttamente verso la figlia. Ma come lei sono molti, fra i e le fan, a dimostrare affetto e vicinanza per quanto accaduto alla tomba di Sandra Milo. "Mi dispiace moltissimo Azzurra. Una mancanza di rispetto intollerabile", scrivono alcuni. "Non c'è pace nemmeno in un cimitero", scrivono altri. "Gesto miserabile e di cattiveria inspiegabile", hanno poi concluso.