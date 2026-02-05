Vandalizzata la storica sede di Fratelli d’Italia alla Garbatella: “Clima d’odio contro di noi”

La sede di Fratelli d'Italia della Garbatella a Roma, frequentata in gioventù anche da Giorgia Meloni, è stata colpita da un atto vandalico nella tarda serata di mercoledì 4 febbraio. Insulti con vernice rossa sono stati trovati questa mattina sulle serrande della sezione di via Guendalina B0rghese: "Fasci di m***a".

"Condanniamo con assoluta fermezza il vile atto di vandalizzazione ai danni della sede di Fratelli d'Italia della Garbatella a Roma avvenuto stanotte", affermano i deputati di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini e Marco Perissa, rispettivamente coordinatore regionale e coordinatore romano del partito, che hanno dato notizia dell'accaduto. "Un gesto intimidatorio che colpisce non solo una comunità politica, ma la libertà di partecipazione democratica di tutti i cittadini. Esprimiamo piena solidarietà ai militanti del circolo, da sempre impegnati con passione sul territorio".

Sui muri adiacenti alle serrande anche una falce e martello, mentre in un video pubblicato sui social da Trancassini si vedono due ragazzi usare una bomboletta con del gas e un accendino contro l'ingresso. "Questi episodi sono il frutto di un clima d'odio alimentato da una certa sinistra che fomenta tensioni e delegittimazione, un clima costruito ad arte contro Fratelli d'Italia e contro il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, bersaglio costante di insulti, attacchi, minacce", aggiungono i due parlamentari. "Chi pensa di intimorirci sappia però che si sbaglia di grosso: Fratelli d'Italia non indietreggia di un millimetro, rimanendo vicina ai territori e ai bisogni dei cittadini tanto a Roma quanto nel resto della nostra Nazione"

Sull'accaduto è intervenuta anche la senatrice di FdI Ester Mieli: "Mani vili, col favore delle tenebre, continuano ad avvelenare il clima politico italiano attraverso azioni teppistiche. La conta è purtroppo incessante: scritte ingiuriose, intimidatorie, infamanti, sedi di partito o redazioni di giornale vandalizzate. Oggi è toccato alla sede di Fratelli d'Italia della Garbatella, a Roma. Desidero rivolgere a tutti i militanti la mia solidarietà e auspico una presa di posizione netta di condanna da parte dei partiti di sinistra".

Nello stesso quartiere, a settembre, un ordigno esplosivo era stato fatto esplodere all'ingresso del centro sociale La Strada nella notte fra 11 e 12 settembre. In quel periodo di mobilitazioni a sostegno della popolazione di Gaza, gli attivisti avevano parlato di "vili attacchi sionisti".