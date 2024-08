video suggerito

Valori diossina elevati dopo l'incendio a Ponte Mammolo: l'ordinanza del sindaco Gualtieri e i dati ARPA I dati rilevati dall'Arpa Lazio mostrano livelli elevati di diossina nell'area dell'incendio divampato domenica a Ponte Mammolo a Roma, dove l'aria è da giorni irrespirabile a causa della nuvola di fumo denso sprigionata dal rogo. Il sindaco ha firmato un'ordinanza con alcuni divieti e alcune raccomandazioni per i cittadini residenti nel raggio di un chilometro dalla zona interessata dalle fiamme.

L'incendio a Ponte Mammolo, visibile da Rebibbia [Foto / Fanpage.it]

A Roma est neanche questa mattina si possono aprire le finestre. A dirlo è uno dei tanti residenti che abitano nella quadrante nord est della capitale dove, in zona Ponte Mammolo, nel tardo pomeriggio di domenica 28 luglio si è verificato un incendio vastissimo che ha bruciato tutto ciò che ha trovato lungo il suo percorso e ha sprigionato nell'aria diossine, fumo e fiamme: sterpaglie, rifiuti e, a detta degli abitanti del territorio, anche quella he sembrava essere una discarica abusiva. "Anche oggi l'aria è irrespirabile. Per uscire a fare la spesa sono uscita di casa con una mascherina", aggiunge un'altra.

Nel frattempo sono arrivati i risultati di Arpa Lazio sulla qualità dell'aria. Secondo i dati raccolti dalle centraline, i livelli di diossina sono elevati. Per questo motivo il sindaco Gualtieri ha firmato un'ordinanza che dispone alcuni divieti intorno all'area dell'incendio.

I risultati di Arpa sulla qualità dell'aria: i valori raccolti

Dopo l'incendio di domenica scorsa, i valori delle diossine risultano elevati, con 92 pg/m3, rispetto a un valore di sicurezza che non dovrebbe superare i 0,3 pg/m3: questi i valori raccolti da Arpa Lazio sull'incendio a Ponte Mammolo di domenica scorsa che ha provocato una nube densa e scura su tutta la città.

L'ordinanza del sindaco Gualtieri: divieti per i cittadini

L'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri dispone, nel raggio di un chilometro dalla zona dell'incendio, il divieto di raccolta per il consumo o la vendita degli alimenti di origine vegetale e animale; il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; e il divieto di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell'area individuata.

Inoltre il Comune di Roma raccomanda: di lavare e pulire accuratamente balconi e davanzali delle abitazioni; lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona; lavare bene, prima di consumarlo, qualsiasi alimento conservato all'aperto; pulire i filtri, di climatizzatori e raffrescatori, secondo le modalità prescritte dai manuali di uso e funzionamento.

L'incendio a Ponte Mammolo domenica

Le prime fiamme si sono originate nel pomeriggio di domenica scorsa e in breve tempo si è innalzata una colonna di fumo denso e scuro, visibile a chilometri di distanza. Allo stesso modo, anche l'odore di bruciato si è diffuso rapidamente in tutta la capitale, raggiungendo anche quartieri lontani chilometri dove l'aria si è fatta pesante in poco tempo.

"Chiudete le finestre ed evitate di usare i condizionatori che riciclano l’aria esterna, preferite i ventilatori e, se potete, spostatevi in zone meno interessate dagli incendi", hanno dichiarato in un appello i medici.

Per spegnere l'incendio i vigili del fuoco ci hanno impiegato quasi un giorno intero. In via precauzionale hanno disposto l'evacuazione di oltre una sessantina di persone, sia dalle abitazioni circostanti che da alcuni hotel della zona.

Quello che ha colpito Ponte Mammolo è solo uno dei tanti incendi che nell'ultimo periodo. Nello stesso pomeriggio di domenica, hanno preso fuoco anche territori di La Storta e Prima Porta, ma soprattutto Cesano: anche in questo caso è stata necessaria più di una notte per spegnere le fiamme. Senza forze i vigili del fuoco che, con il sindacato Fp Cgil, hanno diramato una nota in cui lamentano di essere "sotto organico ormai da troppi anni" e di lavorare per "turni di lavoro estenuanti".