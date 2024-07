video suggerito

Incendi a Roma, medici dicono di tenere finestre chiuse: “No condizionatori, andate via se potete” I consigli dei medici ai cittadini: “Chiudere le finestre. Non è indicato usare i condizionatori che riciclano l’aria esterna. Meglio usare i ventilatori. O, per chi può, spostarsi in zone meno interessate dagli incendi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Facebook Marina Mastrocesare

Molti incendi e aria irrespirabile segnalata in diversi quartieri di Roma. I medici consigliano ai cittadini di tenere chiuse le finestre per precauzione. A dirlo all'AdnKronos Salute è il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma e provincia, Antonio Magi: "La regola numero uno è quella. Un'indicazione sicuramente pesante in questo periodo di grande caldo anche perché non è indicato usare i condizionatori che riciclano l'aria esterna. Meglio usare i ventilatori. O, per chi può, spostarsi in zone meno interessate".

Secondo Magi "è fondamentale cercare di evitare di respirare il fumo che può essere dannoso considerando che hanno preso fuoco sostanze pericolose e si è formata diossina. Dobbiamo quindi stare più lontani possibile dalle zone interessate. Per chi ci abita, la situazione è sicuramente pesante con le temperature di questi giorni. Purtroppo finché c'è fumo e odore forte è sconsigliabile usare i condizionatori che aspirano sostanze tossiche e le buttano dentro casa".

In caso di disturbi o dubbi sulla salute, spiega il medico, "è opportuno rivolgersi al medico di famiglia e non intasare i pronto soccorso".

Leggi anche Incendio in un albergo in via del Corso al centro di Roma: le fiamme partite dalla cucina

Per quanto riguarda il grosso incendio divampato ieri nella zona di Ponte Mammolo, i tecnici di Arpa Lazio hanno installato un campionatore per la rilevazione degli agenti inquinanti nell'area colpita. Già a partire da domani saranno resi disponibili i primi dati sulla qualità dell'aria. Per il momento, stando ai risultati dei campionamenti effettuati con le centraline fisse, non sembrerebbero esserci variazioni significative sulla concentrazione di polveri e diossina.

"Il Comune di Roma fornisca al più presto i dati sulla qualità dell'aria nelle zone della capitale interessate dai recenti. È necessario avere il quadro della situazione sulla qualità dell'aria, perché è il primo passo per la tutela della salute", è l'appello di Magi.