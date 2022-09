Valmontone, furti in sei negozi dell’outlet: arrestata una 20enne Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Valmontone, la 20enne avrebbe rubato capi di abbigliamento del valore di circa 500 euro insieme a una ragazza minorenne.

A cura di Enrico Tata

Furti in sei negozi dell'outlet di Valmontone, un arresto. Si tratta di una ragazza di 20 anni residente in provincia di Roma, in manette con l'accusa di furto aggravato di capi di abbigliamento.

La 20enne avrebbe rubato capi per un valore di oltre 500 euro

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Valmontone, la 20enne avrebbe rubato capi di abbigliamento del valore di circa 500 euro insieme a una ragazza minorenne. Le due avrebbero rubato, rimuovendo la placca antitaccheggio, diversi capi venduti in sei differenti negozi. Tutta la merce, che era stata nascosta all'interno del portabagagli dell'automobile, è stata recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari. Per la 20enne è scattato l'arresto per furto aggravato, mentre la posizione della minorenne è al vaglio della procura presso il tribunale dei minorenni di Roma. La ventenne è stata condannata per direttissima a un anno di reclusione.

Sempre i carabinieri di Valmontone hanno perquisito un'abitazione del paese, in seguito ad alcune segnalazioni di uno strano via vai, e all'interno hanno trovato tre piante di marijuana alte circa due metri e altre quattro piante in fase di essiccazione. In alcuni barattoli c'era marijuana essiccata e pronta alla vendita per un peso complessivo di quasi tre chili. "Tutta la sostanza è stata sequestrata in attesa delle analisi di laboratorio che consentiranno di stabilire il valore del principio attivo nonché quantificare le dosi complessive", fanno sapere i militari. Il proprietario dell'appartamento, un uomo di 42 anni, operaio residente a Valmontone, è stato arrestato con l'accusa di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.