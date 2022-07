Valanga di mail per sostenere Paolo Ferrara al consiglio nazionale M5S: “Dove le ha prese?” Moltissime mail inviate tramite il social youviralart per sponsorizzare la candidatura di Paolo Ferrara, eletto rappresentante al Consiglio Nazionale M5S per il Centro Italia. Il vicepresidente dell’Assemblea capitolina: “Non ne so nulla, forse account aperto da un sostenitore”.

A cura di Natascia Grbic

Una valanga di mail inviate dal social youviralart per sponsorizzare la candidatura di Paolo Ferrara al Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle. Questa la segnalazione arrivata a Fanpage.it e che ha fatto scoppiare una piccola polemica interna al partito. Lo spam per sostenere Ferrara, infatti, non è stato apprezzato da molti degli iscritti, che l'hanno vissuta come una violazione della privacy. Molti di loro sostengono di non aver dato il consenso a ricevere comunicazioni tramite email, e chiedono delucidazioni in merito.

"Buongiorno Paolo, sono come te un iscritto al M5s – si legge in un messaggio che Fanpage ha potuto visionare – Ho ricevuto la tua mail relativa alla candidatura al consiglio nazionale. Questa mia mail non la do praticamente quasi mai a nessuno. Ci tengo molto al rispetto, alla lealtà e alla trasparenza, fondamentali per chi appartiene alla comunità 5s come lo siamo entrambi. Ti chiedo quindi di comunicare in che modo sei venuto in possesso di questa mia mail. Contemporaneamente ti chiedo l'immediata cancellazione di questa mia mail dall'elenco in tuo possesso".

Nei messaggi sono visibili i post del vicepresidente dell'Assemblea capitolina che invita a votare per lui alle elezioni del Consiglio nazionale del M5s. E se pubblicare post sul proprio account social è legittimo, lo è un po' meno mandare mail a persone che sostengono di non aver dato il proprio consenso.

Il Garante della Privacy su questo è chiaro: l'email rientra tra i dati personali, il cui uso è illecito "senza consenso preventivo dell’abbonato, indipendentemente dalle modalità del reperimento degli indirizzi di posta elettronica in Internet (forum, newsgroup, software automatici)".

Abbiamo contattato Paolo Ferrara, che ha spiegato di essere all'oscuro di avere un account social su youviralart. Social che, tra le altre cose, promette di far raggiungere i propri contenuti a milioni di persone: "Se usi Facebook e magari hai 3.500 amicizie, sei sicuro che puoi essere visto da quelle persone e basta. Con Youviralart, usando la promozione a contatto diretto quando mandiamo le email con campagne di grandissima diffusione ovunque nel mondo, puoi essere visto da milioni di persone". Per questo è molto usato dalle aziende o da chi vuole far arrivare i propri contenuti a più persone possibili. Quello che non è molto chiaro, è da dove queste mail vengano reperite.

"Non ho mandato nessuna mail, non so di cosa state parlando – spiega Ferrara – Non ho nessun account social chiamato così, anzi diffido a dire che si tratta di me perché non è vero. Se la dovrebbero prendere con chi le ha mandate, non so se qualche sostenitore o simpatizzante ha fatto un account a mio nome facendo copia e incolla dei miei post Facebook, ma so per certo di non avere mai fatto un profilo su quel sito".