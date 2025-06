video suggerito

Va al centro commerciale in bici e viene investito nel parcheggio: grave un uomo Uomo in bici investito nel parcheggio di un centro commerciale a Latina mentre usciva da una farmacia: trasportato in codice rosso all'ospedale per il trauma cranico provocato dall'impatto con il suolo.

A cura di Enza Savarese

Uomo investito mentre era in bici nel parcheggio del centro commerciale Latinafiori. Si tratta di un settantacinquenne che è stato colpito da una Fiat Panda che stava effettuando una manovra nello spiazzo del parcheggio. Si indaga sulla dinamica dell'incidente. Dopo l'impatto il settantacinquenne è caduto, colpendo violentemente la testa al suolo. Soccorso da un'ambulanza è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. Preoccupa il suo quadro clinico, aggravato per un possibile trauma cranico causato dal forte impatto.

Le indagini in corso sull'incidente

Sul posto anche la Polizia locale che indaga sulla dinamica dell'incidente. Essenziali per una ricostruzione accurata dei fatti, i racconti dei testimoni che si trovavano nel parcheggio, ma anche la visione delle telecamere di videosorveglianza posta fuori il centro commerciale.

La dinamica del sinistro al centro commerciale a Latina

Il frontale è avvenuto fuori la farmacia situata nel parcheggio del centro commerciale. Da una prima ricostruzione parziale sembrerebbe che l'anziano fosse appena uscito dalla farmacia per degli acquisti e mentre risaliva in sella alla bici parcheggiata è stato colpito dalla macchina pochi istanti prima di ripartire e allontanarsi dalla zona.

Sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto in prossimità di una rampa del parcheggio che portava al piano superiore del centro commerciale, da qui la Fiat sembra stesse uscendo per immettersi nell'area di sosta esterna, ma mentre usciva dal parcheggio avrebbe preso in pieno l'anziano che stava transitando.

Non riuscendo a frenare in tempo l'autista ha investito l'anziano che è caduto dalla bicicletta sbattendo violentemente con la testa al suolo. Le indagini nelle prossime ore verificheranno se la dinamica parzialmente ricostruita combacia con le testimonianze dei presenti e le eventuali immagini di video sorveglianza.