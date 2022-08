Va a fare un ultimo tuffo prima di tornare a casa: Marco Di Vozzo annega davanti ai figli a Gaeta I bagnini sono riusciti a portare a riva Marco Di Vozzo, 50enne di Pontecorvo, ma tutti i tentativi di rianimazione sono stati vani.

A cura di Natascia Grbic

È morto davanti ai figli e agli amici, che hanno sperato fino all'ultimo si potesse salvare. Marco Di Vozzo, 50enne di Pontecorvo, in provincia di Frosinone, è morto questo pomeriggio alla spiaggia delle Scissure a Gaeta.

Era andato al mare con i figli e una coppia di amici. Quando l'ora del rientro si è avvicinata ha deciso di fare un ultimo tuffo prima di tornare a casa. Che, però, gli è risultato fatale. Poco dopo essersi buttato ha cominciato ad annaspare, con le onde che lo hanno travolto a più riprese.

Non appena i figli e gli amici lo hanno visto in difficoltà hanno dato l'allarme, e i bagnini si sono tuffati prontamente in acqua. Sembra che il mare fosse mosso e che Marco Di Vozzo si sia allontanato dalla riva, cosa che ha reso più difficoltose le operazioni di salvataggio. Quando i bagnini lo hanno recuperato, lo hanno portato a riva, dove era già arrivata l'ambulanza. I tentativi di rianimazione sono però risultati vani: Di Vozzo è morto poco dopo, tra la disperazione dei figli e degli amici.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e la Guardia Costiera. Si vuole accertare se il 50enne sia morto per un malore che lo ha colto improvvisamente mentre nuotava, o a causa delle forti onde.

"La nostra comunità viene nuovamente trafitta dal dolore – ha dichiarato in un post su Facebook il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo – Siamo sotto choc per la morte improvvisa di Marco. Era un uomo, un marito, un padre esemplare. Persona mite e perbene. A lui mi legava una grande stima, umana e professionale. Ci stringiamo al dolore della famiglia, a Beatrice e ai figli. Ogni parola è superflua".