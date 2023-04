Usavano le candele per risparmiare sulla luce, la casa va a fuoco: morta un’anziana La donna, allettata e impossibilitata a muoversi, non è riuscita ad alzarsi e scappare dall’incendio, che l’ha uccisa in pochissimo tempo.

Una donna di settantasei anni è morta ieri sera verso le 21.30 nell'incendio del suo appartamento a Roma, nel quartiere del Pigneto. Intossicati e portati in ospedale il marito della signora e il figlio, che non sono riusciti a soccorrere la 76enne, deceduta perché impossibilitata ad alzarsi dal letto.

La notizia è riportata da Il Messaggero. La donna era allettata, e al momento dell'incendio si trovava nella camera da letto. Proprio da lì, per cause ancora in via di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, sarebbero partite le fiamme che in poco tempo hanno avviluppato ogni cosa. Il figlio e il marito, che si trovavano in un'altra stanza della casa, sono riusciti a fuggire ma non a soccorrere la donna, purtroppo deceduta.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite proprio dalla camera da letto, dove erano accese alcune candele per risparmiare sulla luce. Dato il gran numero di oggetti presenti nella stanza e in tutta la casa, il fuoco ci ha messo pochissimo ad avviluppare tutto quanto, non lasciando scampo alla signora, che non poteva alzarsi dal letto.

Nell'appartamento, pieno di oggetti, c'erano anche due cani e un coniglio, soccorsi dai vigili del fuoco e non in pericolo di vita. L'incendio, fa sapere sempre il Messaggero, è stato spento in poco tempo. Per la 76enne non c'è stato però nulla da fare, se non constatarne il decesso all'arrivo degli operatori sanitari del 118.

Spaventati i residenti della zona, che hanno visto le loro case riempirsi di fumo in pochissimi secondi. In molti sono usciti in strada, temendo che l'incendio potesse raggiungere anche le loro abitazioni.