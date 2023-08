Uomo trovato morto in auto alla stazione di Saxa Rubra a Roma: accanto alla salma lettere e insulina Stando a quanto si apprende, a notare il cadavere è stato un passante, che ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine. L’ipotesi del suicidio è quasi una certezza.

A cura di Enrico Tata

Un uomo di 53 anni è stato trovato morto all'interno della sua automobile parcheggiata alla stazione dei bus di Saxa Rubra, Roma Nord. Stando a quanto si apprende, a notare il cadavere è stato un passante, che ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine. La chiamata alla sala operativa è arrivata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 30 agosto, e sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Villa Glori insieme agli uomini della polizia scientifica. Il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, avvenuto probabilmente quasi 24 ore prima della scoperta.

Accanto al corpo del 53enne sono state trovate alcune lettere d'addio indirizzate ad amici e parenti e dell'insulina. L'ipotesi di un suicidio, quindi, è quasi una certezza. La salma è stata comunque affidata all'autorità giudiziaria, che probabilmente disporrà l'autopsia sul corpo del 53enne per accertare le cause della morte e l'orario del decesso. Stando a quanto si apprende, l'automobile della vittima era parcheggiata in quel luogo fin dal giorno prima del ritrovamento.