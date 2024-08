video suggerito

Uomo scappa sui binari del treno, metro a Roma in tilt: file chilometriche per i bus sostitutivi Fugge sui binari del treno e la metro si ferma per ragioni di “ordine pubblico”. Ma quando vengono disposti i bus sostitutivi le file sono chilometriche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La notizia del servizio sospeso a sinistra e la fila per la navetta sostitutiva a destra, da Welcome to Favelas.

"Fermi, sta scappando sui binari in galleria". Questa la segnalazione arrivata ieri da parte di alcune persone e dei vigilanti dalla stazione Flaminio. Così, visto il pericolo, l'intera tratta fra la stessa stazione di Flaminio e il capolinea di Battistini, dove era scappato l'uomo, è stata chiusa alla circolazioni ed è stato disposto il servizio di bus sostitutivi. In breve tempo lavoratori di rientro a casa, turisti in vacanze e cittadini usciti in centro città si sono accalcati in lunghe file alle fermate degli autobus in attesa della navetta su cui salire, come mostra l'immagine, in zona Barberini.

La fuga sui binari in metro A: cosa è successo

È successo nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 8 agosto 2024. L'allarme è scattato poco dopo le 19 e sono subito iniziati i controlli. Dell'uomo che si è allontanato sui binari, secondo alcuni un borseggiatore in fuga, ancora nessuna informazione. La sua identità resta ancora sconosciuta e non è ancora chiaro da dove sia riuscito ad uscire.

La circolazione è poi ripresa regolarmente dopo circa un'ora. Ma nel frattempo era scattato, con due ore di anticipo rispetto a quello atteso, il servizio sostitutivo di navette per il tratto della metro a interessato. Ciò che è certo è stata l'odissea dei viaggiatori che, non appena bloccato il servizio della metropolitana per "motivi di ordine pubblico", come hanno fatto sapere, si sono riversati nelle fermate dei bus, creando lunghe file in attesa prima di salire nella navetta sostitutiva.

Una giornata nera quella di giovedì 8 agosto 2024 a Roma che precede di qualche una chiusura, organizzata da tempo, del tratto della linea A fra il capolinea di Battistini e Termini, dal 10 fino al 25 agosto per lavori di ammodernamento.

Metro nel caos: borseggiatori e aggressioni nella capitale

Ogni mattina a Roma, come sorge il sole, un viaggiatore si sveglia e non sa cosa si troverà ad affrontare. Fra borseggiatori pronto a sfilare i portafogli dalle tasche, aggressori che estraggono coltelli per un posto a sedere e persone che fuggono nei binari dei treni, ogni giornata è una scoperta nei mezzi pubblici della capitale. E a rimetterci sono i viaggiatori che, come mostra l'immagine in apertura (foto a destra), si trovano costretti a lunghe attese prima di poter salire sul mezzo che li porterà a casa e al lavoro.

Negli ultimi giorni aumentano, complice anche la presenza di turisti, gli episodi di tentati furti e violenze a Roma. Nel mirino di alcuni borseggiatori qualche giorno fa è finito un turista tedesco di 17 anni alla stazione Termini. Nella stessa giornata di ieri, giovedì 8 agosto, un ventottenne è stato accoltellato soltanto per aver chiesto a due ragazzi di fargli spazio su una banchina sulla metro C.