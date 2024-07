Metro A chiusa da Termini a Battistini dal 10 al 25 agosto 2024: saranno attivati bus navetta

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

La tratta Termini-Battistini della Metro A di Roma chiuderà da sabato 10 a domenica 25 agosto 2024. Saranno attivati bus navetta sostitutivi in entrambe le direzioni di marcia. Il resto della linea, Anagnina-Vittorio Emanuele, sarà regolarmente in servizio, con chiusura serale alle 21 da domenica a giovedì e chiusura all'1,30 il venerdì e il sabato. Lo ha annunciato Atac con una nota. La chiusura della Metro A, informa l'azienda, avverrà in un periodo in cui la domanda di trasporto sulla metro diminuisce di circa il 70 per cento.

Stando a quanto si apprende, la chiusura della Metro A è dovuta all'intensificazione delle attività di cantiere per la sostituzione dei binari. Atac informa che, in particolare, su una parte del tracciato sarà installato un nuovo tipo di armamento e saranno migliorate le impermeabilizzazioni delle stazioni oggetto di restyling.

Nell'ambito di questa nuova programmazione, spiega ancora Atac, è stato deciso di anticipare a quest'anno i lavorii previsti per il 2025 sulla stazione di Furio Camillo, per la quale era in programma la revisione speciale di tutti gli impianti di traslazione. La stazione Furio Camillo, quindi, chiuderà dal prossimo 19 agosto e riaprirà il prossimo 7 novembre.

Ricordiamo che attualmente sono chiuse per lavori le stazioni della Metro A di Spagna, dal 15 luglio al 3 ottobre, e di Ottaviano, dal 22 luglio al 9 settembre 2024. La stazione Cipro, anch’essa interessata da lavori di rinnovo, rimarrà aperta con sola limitazione di accesso in alcune aree.

I lavori di sostituzione dei binari, ricorda Atac, si concluderanno ai primi di dicembre, in tempo per l'apertura del Giubileo 2025.