video suggerito

Paura in metro C a Roma, chiede a due ragazzi di sedersi ma viene accoltellato: 28enne in codice rosso “Posso sedermi qui?”, ha chiesto mentre stava aspettando la metro in banchina alla stazione della metro C di Torre Gaia. Ma invece di fargli spazio, lo hanno aggredito e accoltellato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha chiesto a due ragazzi di lasciargli spazio in una panchina in attesa dell'arrivo della metropolitana, su una delle panchine della stazione della metro C di Torre Gaia. Ma loro, invece di farlo sedere, lo hanno aggredito. Hanno estratto un coltellino e lo hanno scagliato contro di lui, colpendolo più volte. È successo nella mattina di oggi, giovedì 8 agosto 2024, a Torre Gaia, nel quadrante est della capitale ad un ragazzo di 28 anni. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i carabinieri di Tor Vergata.

La lite e l'accoltellamento

Paura sulla banchina della metro C a Roma dove, nella prima mattina di oggi, verso le 7.30, un ventottenne di origine gambiana è stato aggredito. "Vorrei sedermi anche io, mi fate spazio?", ha chiesto ai due ragazzi, di origine egiziana, chiedendo loro di mettersi composti. Ma loro invece di lasciargli un posto per sedersi hanno iniziato a litigare. Lo hanno insultato e offeso. Poi uno dei due ha estratto un coltellino e glielo ha rivolto contro. Lo ha colpito più volte ed è scappato, lasciando il ventottenne a terra sanguinante.

È così che lo hanno ritrovato i vigilantes della stazione della metropolitana che hanno subito fatto scattare l'allarme. Sul posto, poco dopo, sono arrivati i carabinieri di Tor Vergata che sono riusciti a rintracciare in breve tempo i due ragazzi che lo avevano aggredito.

Come sta il ventottenne accoltellato

Una volta rinvenuto dai vigilantes, lo hanno raggiunto anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza al policlinico di Tor Vergata dove è stato accolto in pronto soccorso. Ha riportato diverse ferite, sarà operato nel corso della mattinata.

Per i due aggressori, invece, continuano gli accertamenti: senza documenti, sono in caserma per le procedure di identificazione dal caso in stato di fermo. Oltre all'accusa di lesioni nei confronti del ventottenne, potrebbero essere accusati anche di tentata rapina. I due avrebbero infatti tentato di rubare il portafoglio al ragazzo: per chiarire l'accaduto i militari passeranno al vaglio i filmati registratio dalle videocamere di sorveglianza della stazione della metropolitana.