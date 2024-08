video suggerito

Aggrediscono un turista minorenne alla stazione Termini e gli rubano il portafogli: due arresti Si sono avvicinati al giovane turista, lo hanno spintonato e hanno provato a rubargli il portafoglio. La scena non è sfuggita ad un carabiniere libero dal servizio che è subito intervenuto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora borseggiatori alla stazione Termini. Stavolta nel mirino è finito un turista tedesco ancora minorenne. Il giovane, un ragazzo di 17 anni, si trovava a Roma insieme alla sua comunità religiosa per un pellegrinaggio ecclesiastico, quando ha raggiunto la stazione Termini, principale snodo ferroviario della capitale. Ma sono bastati pochi minuti lontano dal suo gruppo per essere accerchiato da due uomini, un venticinquenne e un ventinovenne, che lo hanno aggredito e hanno tentato di rubargli dalla tasca il portafoglio.

Paura alla stazione Termini: turista tedesco di 17 anni nel mirino dei borseggiatori

I fatti sono avvenuti la scorsa mattina, in via Giolitti, a pochi passi dalla stazione Termini. Il diciassettenne si trovava a poca distanza dal suo gruppo quando i due, che vivono senza fissa dimora e con precedenti penali, lo hanno notato e hanno agito.

I due uomini si sono prima avvicinati al ragazzo e lo hanno spinto con violenza fino a farlo cadere a terra. È stato a quel punto che hanno provato a derubarlo, cercando di prendergli il portafoglio dalla tasca dei pantaloni. Ma quando il giovane se ne è accorto e ha reagito, sono stati costretti a fermarsi e a fuggire.

Leggi anche Insanguinato e col coltello in mano entra nella Stazione Roma Termini: bloccato da Esercito e Polfer

L'intervento dei carabinieri fuori servizio

La scena, infatti, non è passata inosservata ad un carabiniere che si trovava poco distante, in borghese e libero dal servizio. Il militare non ci ha pensato due volte ed è subito intervenuto. Così è cominciato l'inseguimento. I due si erano dati alla fuga a piedi, quando il carabiniere ha iniziato a seguirli, dopo aver fatto scattare l'allarme. In suo aiuto sono subito intervenuti i militari di una pattuglia del Comando di Roma Termini. In breve tempo i due uomini sono stati raggiunti e fermati all'interno di un bar a piazza dei Cinquecento, dove si erano fermati, convinti di essere riusciti a sfuggire ai carabinieri.

L'arresto e il trasferimento in caserma

Per i due aggressori è scattato il trasferimento in caserma dove il ventinovenne ha continuato ad opporre resistenza ai militari spintonandoli durante le operazioni di identificazione. Il giovane ha sporto denuncia-querela e i due sono stati arrestati in quanto gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Una volta a piazzale Clodio il Tribunale di Roma ne ha convalidato l'arresto: per loro è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Roma e l’obbligo di presentazione in caserma.