Le strappano una collana e le sfilano il portafoglio dalla borsa, turista derubata in metro: un arresto Le hanno strappato via dal collo il gioiello e le hanno sfilato il portafoglio dalla borsa: viaggio in metro da incubo per una turista thailandese. Arrestata una borseggiatrice.

A cura di Beatrice Tominic

La polizia nella metro A

Si trovava in metro insieme al marito e al figlio quando è stata avvicinata da tre persone. Un attimo dopo era stata derubata di gioielli e portafogli. Viaggia da incubo nella metropolitana di Roma per una turista arrivata dalla Thailandia nella capitale. L'allarme è scattato immediatamente: a poco è servito provare a bloccare i borseggiatori, che sono riusciti a farsi largo fra la folla e scappare. Per una dei tre malviventi, però, la fuga si è interrotta presto: è stata prontamente arrestata dagli agenti della polizia di Stato che si trovavano a presidiare la stazione della metro.

Le strappano una collana dal collo e le sfilano il portafogli dalla borsa: cosa è successo

I fatti risalgono a qualche giorno fa e sono avvenuti all'interno di un vagone della metropolitana della linea A, mentre il treno era in fermata alla stazione della metro di Repubblica, in pieno centro città. La donna, una turista thailandese, si trovava insieme al marito e al figlio quando il tranquillo viaggio in metropolitana è stato interrotto. Un uomo e due donne si sono avvicinati alla famiglia, hanno puntato la donna e hanno agito.

In rapidità e con tanta coordinazione, approfittando della confusione e della folla in metro, una delle due donne è riuscita a strapparle dal collo una collana d'oro, l'altra, nel frattempo, le ha sfilato il portafogli dalla borsa, impossessandosi, di conseguenza, anche dei documenti, delle carte di credito e dei soldi in contante che aveva al suo interno.

La reazione e la fuga del trio di borseggiatori

La turista e i suoi familiari si sono subito accorti dell'accaduto e hanno provato a bloccarli. Ma il trio di borseggiatori, non appena arrivato alla fermata successiva, è sceso dal treno e ha fatto perdere le sue tracce nella folla. Ogni giorno presi d'assalto dai borseggiatori, vagoni e le stazioni della metropolitana restano uno dei luoghi più monitorati dalla Polizia di Stato. Sono stati proprio alcuni agenti della polizia a interrompere la fuga di una dei tre borseggiatori.

Subito dopo aver ricevuto la segnalazione dalla Sala Operativa della Questura e dal personale di vigilanza presente in stazione, sono intervenuti gli agenti del Commissariato Borgo che sono riusciti a rintracciare e arrestare una delle borseggiatrici, una ventiquattrenne. Per lei è scattato immediatamente l'arresto per i reati di furto con strappo con destrezza in concorso con ignoti, poi convalidato dall'Autorità Giudiziaria. Al vaglio degli investigatori le videocamere di sorveglianza della metropolitana per risalire ai due complici.