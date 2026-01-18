roma
video suggerito
video suggerito

Uomo entra in campo durante la partita di calcio tra ragazzi e prende a pugni il portiere 18enne

L’uomo, un 38enne di Colleferro, è entrato in campo durante un incontro di campionato Juniores Under 19 tra Asd Anagni – Asd Sporting San Cesareo e ha preso a pugni il portiere.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Natascia Grbic
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Brutto episodio durante la partita di campionato Juniores Under 19 tra Asd Anagni – Asd Sporting San Cesareo. Uno spettatore di 38enne è entrato in campo durante il match e ha preso a pugni il portiere della squadra ospite. Subito dopo è scoppiata una rissa in campo che ha visto coinvolte diverse persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ferentino con i colleghi di Paliano e Acuto, che hanno dovuto riportare la calma. Il portiere picchiato ha rifiutato il trasporto in ospedale, ma si è riservato la possibilità di denunciare il suo aggressore, un 38enne di Colleferro. La partita, nonostante i momenti di tensione, è poi ripresa ed è proseguita senza incidenti.

I carabinieri, una volta giunti sul posto, hanno identificato i presenti e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L’aggressore, nel caso il portiere decidesse di denunciarlo, rischia ora conseguenze sul piano penale, oltre a eventuali provvedimenti legati all’accesso agli impianti sportivi. Per il momento però, nessuna misura è stata ancora presa.

Cosa abbia scatenato la furia del 38enne, ancora non è chiaro. Durante la partita è però entrato in campo e ha cominciato a colpire il portiere, che ha preso diversi colpi. Fortunatamente il ragazzo, a parte qualche lieve contusione, non ha riportato gravi ferite. Soccorso sul posto dai medici del 118, ha poi dichiarato che non voleva andare in ospedale. Il 38enne è stato identificato: nel caso il giovane decidesse di sporgere denuncia, potrebbe avere serie conseguenze sul piano penale a causa di questa aggressione.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Breaking
Federica Torzullo, trovato un corpo nell'azienda del marito: l'uomo portato in caserma
Il marito non collabora. Gli inquirenti: "Sangue dappertutto"
L'appello del Procuratore: "Il responsabile collabori"
Tracce di sangue in camion, auto e villa
Perché il marito indagato per omicidio non è stato arrestato
Il papà di Federica Mangiapelo: "Si riaprono in me ferite profonde"
Il marito unico indagato nell'inchiesta per omicidio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views