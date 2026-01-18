Uomo entra in campo durante la partita di calcio tra ragazzi e prende a pugni il portiere 18enne

L’uomo, un 38enne di Colleferro, è entrato in campo durante un incontro di campionato Juniores Under 19 tra Asd Anagni – Asd Sporting San Cesareo e ha preso a pugni il portiere.

Brutto episodio durante la partita di campionato Juniores Under 19 tra Asd Anagni – Asd Sporting San Cesareo. Uno spettatore di 38enne è entrato in campo durante il match e ha preso a pugni il portiere della squadra ospite. Subito dopo è scoppiata una rissa in campo che ha visto coinvolte diverse persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ferentino con i colleghi di Paliano e Acuto, che hanno dovuto riportare la calma. Il portiere picchiato ha rifiutato il trasporto in ospedale, ma si è riservato la possibilità di denunciare il suo aggressore, un 38enne di Colleferro. La partita, nonostante i momenti di tensione, è poi ripresa ed è proseguita senza incidenti.

I carabinieri, una volta giunti sul posto, hanno identificato i presenti e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L’aggressore, nel caso il portiere decidesse di denunciarlo, rischia ora conseguenze sul piano penale, oltre a eventuali provvedimenti legati all’accesso agli impianti sportivi. Per il momento però, nessuna misura è stata ancora presa.

Cosa abbia scatenato la furia del 38enne, ancora non è chiaro. Durante la partita è però entrato in campo e ha cominciato a colpire il portiere, che ha preso diversi colpi. Fortunatamente il ragazzo, a parte qualche lieve contusione, non ha riportato gravi ferite. Soccorso sul posto dai medici del 118, ha poi dichiarato che non voleva andare in ospedale. Il 38enne è stato identificato: nel caso il giovane decidesse di sporgere denuncia, potrebbe avere serie conseguenze sul piano penale a causa di questa aggressione.