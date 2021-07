Momenti di paura per un uomo in mare al largo di Castel Fusano a Roma. L'allarme è scattato ieri, mercoledì 7 luglio e nel giro di poco tempo l'uomo inizialmente disperso è stato tratto in salvo dagli agenti della Polizia di Stato e dai militari della Guardia Costiera. Secondo le informazioni apprese era uscito in mare con la sua barca, ma dopo diverse ore di assenza da casa i famigliari non avevano più sue notizie e non aveva fatto ritorno. La preoccupazione è cresciuta nelle ore successive ed è scattata la segnalazione alle forze dell'ordine, con la richiesta d'intervento anche alla luce del fatto che l'uomo soffriva di alcune patologie cardiache. Il timore era quello che si fosse sentito male, magari colto da un infarto improvviso. I soccorritori hanno dato subito il via alle ricerche al largo del litorale romano.

Rintracciato l'uomo disperso in mare a Castel Fusano

Nelle ricerche per trovare l'uomo disperso in mare sono stati impegnati gli agenti della Squadra Fluviale Distaccamento di Fiumicino, diretto da Massimo Improta e i militari della Capitaneria di Porto. Le operazioni hanno visto parallelamente due tipi d'intervento: oltre alle consuete ricerche su imbarcazione è stata avviata un’indagine 2.0, tracciando il segnale del cellulare dello scomparso. Grazie a questa precisa e preziosa metodica i soccorritori sono riusciti a circoscrivere la zona esatta da perlustrare e, dopo poco tempo, l’imbarcazione è stata intercettata al largo di Castel Fusano. Nel giro di poco tempo Polizia e Guardia Costiera hanno rintracciato l'uomo inizialmente disperso e lo hanno tratto in salvo. Da quanto si apprende e sue condizioni di salute erano buone ed è stato scortato con la sua barca dai poliziotti fino al porto, per poi tornare in sicurezza sulla terraferma.