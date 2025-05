video suggerito

Uomo barricato in fast food di Roma, dice di essere armato: trattative in corso con la polizia Un uomo è attualmente barricato all'interno del Burger King di viale Eritrea a Roma: dice di essere armato e con lui ci sarebbero numerose persone.

A cura di Redazione Roma

Dalle 22,30 di questa sera, domenica 25 maggio, un uomo è barricato all'interno di un fast food di viale Eritrea, al quartiere Africano, a Roma. L'uomo, che ha minacciato i clienti del Burger King, dice di essere armato. Sul posto sono intervenute numerose volanti della Polizia di Stato, oltre al personale del 118. Al momento sarebbe in corso una trattativa fra le forze dell'ordine e la persona barricata all'interno dell'attività commerciale con vari clienti. Non si sa ancora cosa abbia chiesto agli agenti.

È in corso una trattativa fra gli agenti della squadra volanti della Questura di Roma e del commissariato Vescovio con un uomo che si è barricato all'interno del fasto food di viale Eritrea a Roma. Pare che lo stesso avesse dapprima provato a rapinare l'esercizio commerciale, poi probabilmente qualcosa è andato storto e quindi si è chiuso all'interno del ristorante con altri clienti. Dice di essere armato.

Successivamente l'uomo si sarebbe chiuso all'interno del bagno del Burger King del quartiere Africano della Capitale e quindi, secondo le prima informazioni che arrivano dal posto, nessun altro cliente sarebbe in pericoli di vita. Gli agenti della Polizia di Stato stanno però lavorando affinché l'uomo si costituisca senza rischi per se stesso e per gli altri. Sul posto è già presente anche un'ambulanza pronta a prestare soccorso a chiunque ne abbia bisogno.

Notizia in aggiornamento