Uno stupendo fascio di luce scura fotografato al tramonto nei cieli del Lazio: la spiegazione Un fascio di luce scura è apparso al tramonto sui cieli del Lazio. La spiegazione più plausibile: si tratterebbe dell’ombra di una nuvola lontana.

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook – Segnalazioni Meteo Lazio

Uno strano fenomeno luminoso apparso in cielo, un fascio di luce più scura, è stato fotografato da molti cittadini in diverse località del Lazio. Mistero sulle cause. Scrive un utente del gruppo Facebook ‘Segnalazioni Meteo Lazio': "Strano fenomeno meteo visto da Monterotondo al tramonto il 13 agosto. Credo che una montagna oltre l'orizzonte stesse proiettando la sua ombra sull'umidita dell'aria. Visto dal vivo era molto più impressionante".

Qualcuno ipotizza: "Si tratta dell'ombra di un cumulonembo sulla Liguria". Altri parlano di "cumulonembi sulla Francia" e un signore spiega che potrebbe trattarsi dell'ombra di una montagna. Fotografie di questo strano ma stupendo fenomeno luminoso sono state scattate da Sabaudia, Ladispoli, Riano, Soriano, Bolsena, Anguillara Sabazia e anche sulle coste abruzzesi. Come si può notare dalle immagini, la scia di luce scura è apparsa durante il tramonto.

Un fenomeno simile apparso in pianura padana qualche anno fa era stato spiegato così da un esperto del Cnr: "La nube che ha originato il fenomeno è collocata lungo il confine italo-francese della Val d'Aosta. Si tratta di un cumulo ben sviluppato e la sua ombra, ben evidente, si estende per oltre 140 km sulla Pianura Padana. A causa della rifrazione e diffusione della luce al tramonto, la sua proiezione sul cielo della pianura reggiana ha assunto per più minuti una colorazione blu intensa". L'ipotesi dell'ombra di una nuvola lontana, quindi, appare quella più plausibile come spiegazione del fenomeno fotografato nel cielo del Lazio.