Un’auto ad alta velocità insospettisce gli agenti: trovati 60 kg di marijuana nascosti in sacchi neri Il ragazzo alla guida, 20 anni, è stato arrestato, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto: Questura di Roma

Nettuno. Un'auto che passa a tutta velocità e attira l'attenzione degli agenti, un breve inseguimento e poi la scoperta: nell'utilitaria, stipato in cinque sacchi neri da giardino, un inusuale carico. Oltre 60 chili di marijuana. Il ragazzo alla guida, 20 anni, è stato arrestato ed è ora gravemente indiziato del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

I poliziotti insospettiti dall'elevata velocità

I fatti sono avvenuti a Nettuno, lungo il litorale romano. In questo periodo di vacanze e fughe al mare, continuano le operazioni di controllo degli agenti della polizia di stato: proprio durante un normale servizio, i poliziotti del commissariato Anzio-Nettuno notano un'auto procedere nel senso opposto di marcia a elevata velocità. Insospettiti, invertono la rotta e vanno dietro all'utilitaria: dopo un breve inseguimento riescono infine a fermarla e procedono con i controlli di routine. Ma un particolare attira immediatamente la loro attenzione: una volta arrivati nei pressi dell'auto, dall'interno si sprigiona un intenso odore di marijuana.

Da un approfondito esame di quanto presente nell'abitacolo emergono 5 sacchi neri da giardino contenenti 110 buste termosaldate con dentro della marijuana, per un totale di 63 chili e 350 grammi della sostanza considerata droga leggera. Una quantità talmente elevata da far arrestare il conducente, un giovane di 20 anni, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura di Velletri ha chiesto e ottenuto, dal Giudice per le Indagini Preliminari, la convalida dell’arresto.

Il semaforo rosso e il controllo degli agenti

Un caso analogo – più nelle modalità che nella quantità, decisamente inferiore – era stato registrato a fine luglio, questa volta nella Capitale, all'Aurelio. Anche in quella circostanza l'attenzione degli agenti era stata attirata da un mezzo che sfrecciava per le vie della città a tutta velocità, passando con il rosso al semaforo di via Baldo degli Ubaldi. In sella alla moto, Anna Rosalinda Sperandeo, classe 2003, seconda portiera dell'Atalanta femminile. Dopo averla fermata per un controllo stradale, gli agenti hanno scoperto che nel sottosella la giovane nascondeva oltre un chilo di hashish. Per la 20enne è stato disposto il divieto di dimora a Roma.