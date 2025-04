video suggerito

“Una visione per Roma”, il concorso per progetti ‘visionari’: 130mila euro al vincitore Il concorso lanciato dalla fondazione Roma REgeneration è patrocinato dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio. L’obiettivo è raccogliere i progetti di visionari ed innovatori che puntino a valorizzare la Capitale in maniera sostenibile ed innovativa. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sostenibilità, innovazione ed inclusività. Sono i valori che ispirano "Una visione per Roma" il concorso internazionale lanciato dalla Fondazione Roma REgeneration con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Roma. Obiettivo dell'iniziativa raccogliere i migliori progetti che rilanciano la Capitale e la renda più accessibile non solo a chi la visita, ma anche a chi la vive. Un concorso multidisciplinare che premierà non solo la visione verso il futuro, ma anche la valorizzazione del patrimonio storico del passato per sviluppare una città inclusiva, moderna e per tutti.

Il bando, rivolto a team creativi nazionali ed internazionali, è consultabile sul sito dell'associazione. I progetti vincitori verranno annunciati durante il secondo Forum di Roma REgeneration, n programma il prossimo febbraio 2026.

"Una visione per Roma", il bando di Roma REgeneration per rilanciare la Capitale

"Il concorso consentirà di selezionare le migliori proposte contraddistinte da una visione complessiva di sviluppo della città con risposte innovative in un’ottica multidisciplinare che metta al centro l’uomo e l’attrattività della Capitale", a dirlo Gialunca Lucignano, presidente della Fondazione Roma REgeneration durante la presentazione dell'iniziativa presso le Scuderie di Palazzo Altieri a Roma. In un momento storico in cui la Capitale è la meta più ambita per un numero sempre maggiore di turisti, l'obiettivo della fondazione è sfruttare il profondo interesse che investitori internazionali e non stanno mostrando verso la città eterna. "Un team unico. Una visione unica" è lo slogan del bando. L'obiettivo è sfruttare gli spazi già esistenti e crearne di nuovi in un'ottica innovativa e multidisciplinare che metta al centro in primis il cittadino, chi Roma la vive quindi.

La premiazione a febbraio 2026: al primo classificato 130 mila euro

Alla presentazione del progetto presenti anche Maurzio Veloccia, assessore all'Urbanistica di Roma Capitale e Roberta Agelilli, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio. Comune e Regione patrocinano in sinergia il progetto della fondazione condividendo l'obiettivo di creare un ambiente urbano sostenibile ed innovativo che rilanci la Capitale.

La prima fase del bando terminerà il 10 giugno, data entro cui i team interessati potranno presentare i loro progetti. Tra chi avrà inviato la domanda entro il 15 dicembre una giuria indipendente sceglierà i sei progetti migliori che saranno poi premiati durante il Forum di Roma REgeneration a febbraio del prossimo anno. Il primo classificato riceverà il finanziamento di cento trenta mila euro con cui potrà mettere in atto il suo progetto. Per il secondo posto il premio in denaro ammonta a settanta mila euro. Dal terzo al sesto miglior classificato la somma sarà di venticinque mila euro. Sono previste inoltre menzioni speciali per soluzioni innovative in ambiti quali mobilità, trasporto, rigenerazione urbana e innovazione sostenibile.