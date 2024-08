video suggerito

Una indecente distesa di bottiglie di birra sul Ponte Bianco tra Marconi e Monteverde Sul Ponte Bianco, che divide il quartiere Marconi e il quartiere Gianicolense/Monte Verde c’è un’immensa distesa di bottiglie vuote di birra e di superalcolici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Foto Twitter @Luce_Roma

II video denuncia è stato pubblicato su X da un'utente che si firma @Luce_Roma. Sul Ponte Bianco, che divide il quartiere Marconi e il quartiere Gianicolense/Monte Verde c'è un'immensa distesa di bottiglie vuote di birra e di superalcolici. Sul ponte, nelle vicinanze di una fermata dell'Atac, si vede un'impressionante distesa di bottiglie di vetro vuote. Ce ne saranno a centinaia, forse migliaia. Sicuramente si sono accumulate nel corso di diversi mesi, se non anni, e nessuno è intervenuto per rimuoverle.

Probabilmente è il risultato di tante notti trascorse da qualche ragazzo a bere birra sul Ponte Bianco. Dopo mesi (nella migliore delle ipotesi) senza alcun intervento, le bottiglie abbandonate sono diventate una vera e propria distesa di vetro inaccettabile e indecente.

"Ponte Bianco Monte Verde. In questo caso chi si deve chiamare?", scrive l'utente. Il profilo Lavoratori_Ama risponde: Per l'intervento di rimozione Fs Italiane. Per prevenire il sindaco Gualtieri, per avere una ordinanza sindacale che applichi a Roma la cauzione su ogni tipo di imballaggio, ma lui e Sabrin Alfonsi

sono allergici all'economia circolare, preferiscono incenerire". Il riferimento è al grande termovalorizzatore che dovrebbe essere realizzato nei prossimi mesi a Santa Palomba, estrema periferia Sud di Roma.

