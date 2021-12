Una donna è stata trovata morta in casa a Fregene con i due cani: colpa di un mozzicone di sigaretta Sul cadavere non c’era alcun segno di violenza e l’ipotesi più probabile è che la morte sia stata causata da esalazioni di monossido di carbonio.

A cura di Enrico Tata

Una donna di 59 anni è stata trovata morta all'interno del suo appartamento a Fregene, litorale romano. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno trovato l'appartamento chiuso dall'interno e senza alcun seno di effrazione. All'interno hanno trovato il corpo senza vita della padrona di casa e dei suoi due cani. Sul cadavere non c'era alcun segno di violenza e l'ipotesi più probabile è che la morte sia stata causata da esalazioni di monossido di carbonio. Queste sarebbero scaturite da un principio di incendio del divano partito da un mozzicone di sigaretta non adeguatamente spento. Il pm di turno ha deciso di restituire la salma della donna alla famiglia per l'organizzazione dei funerali.

A dare l'allarme è stato il fratello della donna, dato che non riusciva a contattare in alcun modo la sorella. Per questo ha immediatamente chiamato i pompieri per chiedere loro di andare a verificare la situazione a casa della 59enne.