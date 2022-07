Un ragazzo di 21 anni è morto nel Lago di Bolsena a Capodimonte durante un bagno Tragedia nel Lago di Bolsena a Capodimente, dove oggi pomeriggio un ragazzo di ventuno anni è morto durante un bagno.

A cura di Alessia Rabbai

Lago di Bolsena (Immagine di repertorio)

Un ragazzo di ventuno anni è morto nel Lago di Bolsena a Capodimonte. I fatti risalgono al primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 luglio, e sono avvenuti nel territorio di uno dei Comuni che si affacciano sul bacino del Viterbese. Secondo le prime informazioni apprese il giovane, del quale al momento non è ancora stata resa nota l'identità, si è tuffato nel lago, ma una volta in acqua non sarebbe più riemerso. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Viterbo e le forze dell'ordine, che hanno subito dato il via alle ricerche. Sul posto è giunto in breve tempo il personale sanitario in ambulanza ed eliambulanza. Poco dopo il corpo del ragazzo è stato trovato privo di vita in acqua nei pressi del molo. Purtroppo inutile ogni tentativo di salvargli la vita, nonostante i sanitari abbiano cercato a lungo di rianimarlo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del Comando Compagnia di Montefiascone, che hanno svolto gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da capire cosa sia successo per stabilire il quadro della drammatica vicenda che vede come esito la scomparsa prematura ed improvvisa di un giovane. Non è chiaro al momento se fosse solo in compagnia. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia. I risulati degli esami autoptici aiuteranno gli investigatori a risalire alle cause che hanno provocaton il decesso, per capire se il ventunenne sia stato colto da un malore improvviso.