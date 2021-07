Un incendio nella notte ha devastato una carrozzeria a Fiumicino. Erano circa le quattro di mattina di oggi – martedì 6 luglio – quando le fiamme si sono sviluppate all'interno di un parcheggio all'aperto antistante l'officina sita al civico 51 di via Debeli, in un quartiere di case a uno o due piani poco distante dal mare alla periferia del comune a Nord di Roma. Per fortuna non ci sono stati feriti né intossicati, ovviamente vista l'ora la carrozzeria era vuota. Nel rogo sono state distrutte completamente dodici macchine che si trovavano parcheggiate in attesa di riparazioni. Sono state danneggiate dalle fiamme tre auto e una moto.

Vigili del fuoco a lavoro fino all'alba per domare le fiamme

Dal parcheggio si è alzata un'alta colonna di fumo nero che ha invaso le strade circostanti, entrando nelle case dei cittadini che si trovavano a dormire. Molti dei vicini sono stati svegliati di soprassalto dalle esplosioni provenienti dal rogo con lo scoppio dei pneumatici. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con diverse squadre che hanno impiegato ore, con l'ausilio di un'autobotte a spegnere l'incendio.

Inchiesta sulle cause dell'incendio: non è esclusa nessuna ipotesi

Ancora non sono note le cause del rogo e al momento non è esclusa nessuna pista, neanche quelle del gesto doloso. Saranno ora gli stessi vigili del fuoco a eseguire i rilievi per accertare come si siano sviluppate le fiamme e a interessare l'autorità giudiziaria dei risultati. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale che in mattinata ascolteranno i titolari dell'officina, accorsi durante le operazioni di spegnimento.