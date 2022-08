Un ferito grave nel violento frontale tra due auto: distrutta una Ferrari (foto) Le foto mostrano in primo piano una Ferrari andata distrutta in un incidente frontale tra due auto sulla Migliara 47 a Sezze. Il conducente dell’Alfa Romeo è grave.

A cura di Alessia Rabbai

La foto dell’incidente, in primo piano la Ferrari danneggiata (Fonte Latina Oggi)

Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale tra una Ferrari 458 e un'Alfa Romeo 156. Trasportato con l'ambulanza in ospedale, ha avuto bisogno di cure mediche. Il sinistro risale alla mattinata di ieri, domenica 28 agosto, e si è verificato lungo la strada Migliara 47 a Ceriara di Sezze, in provincia di Latina. Secondo quanto riporta la testata locale Latina Oggi, le due automobili si sono scontrate, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, all'altezza della zona Ponte Ferraioli. L'impatto tra le due vetture, che è avvenuto frontalmente, è stato violento: l'Alfa Romeo con la parte posteriore è finita nella cunetta, che costeggia la carreggiata adibita al transito dei veicoli, mentre la Ferrari più avanti.

Il conducente dell'Alfa Romeo è grave

La scena è avvenuta davanti agli automobilisti di passaggio ed è partita la chiamata al 118. Ricevuta la segnalazione di incidente grave con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha soccorso i due automobilisti. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'Alfa Romeo, che intrappolato nell'abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco, mentre l'uomo che era alla guida della Ferrari è rimasto illeso. Tutte e due le vetture sono rimaste danneggiate.

Ferrari distrutta

La parte anteriore dell'auto di lusso rosso fiammante, come si vede dalla foto, è andata completamente distrutta. Presenti oltre ai paramedici e ai pompieri per gli accertamenti di propria competenza i carabinieri della stazione di Pontinia. I militari hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità da parte di chi era al volante. La strada subito dopo l'incidente è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato, per agevolare le operazioni di soccorso alle perosne coinvolte e per consetire in sicurezza le verifiche del caso. Concluso l'intervento, la circolazione è tornata alla normalità. Le auto poi sono state rimosse.