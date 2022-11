Un altro blocco del traffico per il clima: la protesta di Ultima Generazione al Colosseo La protesta degli attivisti per il clima di Ultima Generazione si è spostata al Colosseo: per 20 minuti hanno bloccato il traffico davanti al più famoso monumento di Roma.

A cura di Enrico Tata

Nuovo blocco del traffico a Roma da parte degli attivisti di Ultima Generazione. Questa volta l'obiettivo non è stato il Grande Raccordo Anulare, ma il Colosseo. I ragazzi si sono seduti sulle strisce pedonali di via Celio Vibenna e hanno impedito per diversi minuti il passaggio delle automobili, degli autobus e dei camion.

"Voglio cambiare quello che la ucciderà tra qualche anno", ha risposta una giovane agli insulti di un automobilista. "Stiamo andando verso una catastrofe, noi chiediamo solamente di agire adesso per contenere i danni", ha detto. E ancora, spiega un attivista: "Quello che stiamo chiedendo è di non riaprire le centrali a carbone, di interrompere subito le trivellazioni di gas e di attivare energia eolica e solare". Gli attivisti sono stati fermati dalla polizia e sollevati di peso. La protesta è durata circa venti minuti.

La zuppa di piselli sul quadro di Van Gogh

Il 4 novembre scorso alcuni attivisti e attiviste di Ultima Generazione hanno lanciato della passata di piselli sul quadro ‘Il seminatore' di Vincent Van Gogh. L'opera si trova all'interno della mostra sul celebre autore fiammingo ospitata a Palazzo Bonaparte.

"La scelta de Il seminatore era simbolica: stiamo già facendo fatica a far crescere cibo dalla terra, rischiamo davvero un futuro senza cibo per i nostri figli. Non dovremmo arrabbiarci per il lancio della zuppa o per aver scelto Van Gogh, ma per quello che sta succedendo", ha spiegato una delle autrici del gesto a Fanpage.it.

Gli altri blocchi del traffico a Roma

Soltanto nell'ultimo mese gli attivisti per il clima di ultima generazione hanno bloccato il Grande Raccordo Anulare il 7 novembre, in concomitanza con il Cop27 (òa Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022) che si è tenuto in Egitto, e il 4 novembre la tangenziale Est, con gli automobilisti che li hanno insultati e portati via di peso.