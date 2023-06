Umilia uno studente dicendogli “sei un somaro”: maestra indagata per maltrattamenti Dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti e rischia la sospensione dall’insegnamento una maestra di Matematica, che avrebbe insultato e umiliato un bambino di quarta elementare.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

"Sei un somaro, un incapace, una testa vuota". Sono gli insulti che la maestra di Matematica quarantaquattrenne di una scuola elementare di Terracina indagata per maltrattamenti avrebbe rivolto a uno studente di quarta classe. Umiliazioni che si sarebbero verificate davanti ai compagni di classe e che hanno provocato nel piccolo uno stato di disagio e malessere. Ora la docente rischia la sospensione dall'insegnamento. I fatti sono appunto accaduti in una scuola elementare di Terracina, in provincia di Latina e risalgono all'arco temporale compreso tra settembre 2022 e maggio scorso.

A denunciare la maestra è stata la preside

A segnalare quanto accadeva in aula sono stati i genitori di alcuni studenti durante un'assemblea di classe. La dirigente scolastica venuta a conoscenza di quanto accadeva durante le lezioni della docente, ha deciso di sporgere denuncia alla Polizia di Stato. Così sono scattate le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, che hanno portato all'accertamento dei maltrattamenti che si verificavano in aula durante l'orario in cui era presente la maestra.

Umiliava il bambino con frasi demoralizzanti

Secondo quanto ricostruito umiliava il bambino dicendogli "sono più bravi gli alunni di prima elementare di te che fai la quarta" e altre frasi fortemente demoralizzanti. Nei suoi confronti il pubblico ministero ha chiesto la sospensione dall'insegnamento. La docente verrà ascoltata in aula e racconterà la sua versione dei fatti. Ricostruzione al termine della quale spetterà al giudice delle indagini preliminari decidere rispetto la sospensione dall'insegnamento.