Ufficiale, rinviati i nuovi divieti per la Ztl a Roma: come cambiano le regole della Fascia Verde Rinviati di un anno i nuovi divieti di accesso alla Ztl Fascia Verde di Roma. Dal 1 novembre 2024, quindi, i veicoli alimentati a gasolio (diesel) Euro 4 potranno continuare a circolare. Confermata l’attivazione dei 51 nuovi varchi elettronici di accesso alla Ztl. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

La Regione Lazio ha deciso di rinviare al 2025 i nuovi divieti di accesso per le automobili diesel Euro 4 all'interno della Ztl Fascia Verde di Roma. Stando a quanto fanno sapere esponenti di Fratelli d'Italia, è stata accolta la richiesta di Roma Capitale di posticipare lo stop per le 133mila automobili alimentate a Diesel euro 4 che dal 1 novembre 2024, come disposto dall'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri, non avrebbero potuto circolare all'interno della Ztl.

Perché il Comune di Roma aveva introdotto i nuovi divieti di accesso alla Ztl

Come abbiamo scritto, è la giunta guidata da Francesco Rocca e non il Campidoglio che deve decidere formalmente in merito con la modifica di quanto prescritto dal Piano regionale sulla qualità dell'aria (varato dall'amministrazione Zingaretti), che imponeva al Comune di Roma l'introduzione di nuovi divieti di accesso alla Fascia Verde. Il provvedimento con il rinvio dei divieti dovrebbe arrivare presto in giunta per l'approvazione.

A causa delle multe dell'Unione Europea per continui sforamenti dei livelli di Pm10, polveri sottili, e No2, biossido di aoto, la Regione Lazio era stata costretta ad introdurre misure restrittive nel suo Piano sulla qualità dell'aria. I recenti dati Arpa, però, descrivono un miglioramento dei livelli di inquinamento negli ultimi anni e per questo il Campidoglio ha chiesto alla Regione di poter prorogare l'accesso in Fascia Verde per i veicoli Diesel euro 4.

Chi può circolare nella Fascia Verde di Roma dal 1 novembre 2024

Cosa cambia dal 1 novembre 2024? Le automobili Diesel Euro 4 potranno continuare a circolare all'interno della Ztl Fascia Verde di Roma. Sono confermati, tuttavia, i divieti di accesso già in vigore e che riguardano le seguenti categorie di veicoli:

autoveicoli alimentati a benzina o a gasolio (diesel) pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2

autoveicoli alimentati a gasolio (Diesel) Euro 3

ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina pre Euro 1 ed Euro 1

ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2.

Ad oggi è confermata, inoltre l'attivazione dei 51 nuovi varchi di accesso elettronici alla Ztl Fascia Verde, che dovrebbero entrare in funzione dalla primavera del 2025.

Fdi: "Romani possono tirare un sospiro di sollievo"

"Migliaia di romani potranno presto tirare un sospiro di sollievo. Su proposta della Federazione romana di Fratelli d'Italia, grazie alla delibera della Regione Lazio, infatti, dovrebbe esserci una proroga di un anno per l'ingresso in ZTL Fascia verde dei veicoli diesel Euro 4, che quindi potranno accedervi ancora per tutto il 2025″, hanno informato in una nota i senatori di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, componente della commissione Ambiente e Transizione ecologica, e Cinzia Pellegrino, componente della commissione Politiche Ue.

‘Inoltre, la Regione Lazio starebbe lavorando anche alle modifiche dell'attuale ‘Piano della qualità dell'aria', con l'obiettivo di evitare che il blocco del traffico diventi un obbligo per i Comuni, ma soltanto un'opzione.

"Grazie alla Regione Lazio si è potuto frenare uno dei provvedimenti più scellerati della Giunta Gualtieri, quello relativo alla nuova ZTL fascia verde che avrebbe costretto migliaia di romani ad acquistare una nuova automobile, colpendo fortemente le famiglie già in difficoltà a causa dell’inflazione. Un lavoro di concerto tra il Gruppo Consiliare di FDI, che da subito ha denunciato la questione e la Federazione Romana del partito che ha portato un importante risultato per nostra la città", scrivono in una nota i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia.