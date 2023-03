Ucciso a colpi di pistola mentre è alla pompa di benzina: si chiamava Luigi Finizio e aveva 51 anni Si trovava alla pompa di benzina di via dei Ciceri quando è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco ed è morto.

A cura di Beatrice Tominic

È stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava dal benzinaio in via dei Ciceri, nella zona tra il Quadraro e Torpignattara. Uno degli spari lo ha colpito al torace. Si tratterebbe di Luigi Finizio, un uomo di cinquantuno anni noto alle forze dell'ordine per precedenti legati agli stupefacenti.

Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Oltra a loro anche gli agenti della Squadra Mobile che hanno iniziato ad indagare su quanto avvenuto.

L'allarme dai residenti

Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i residenti della zona dopo aver sentito alcuni spari: secondo le testimonianze, come appreso da Fanpage.it, i colpi in totale sarebbero stati quattro. A puntare l'arma e a schiacciare il grilletto, due persone in sella ad una moto che avrebbero rallentato davanti alla pompa di benzina e sarebbero poi fuggite non appena esplosi i colpi: uno di questi avrebbe colpito Finizio al torace. L'uomo è morto sul colpo.