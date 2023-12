Ubriaco, prende a calci e spinte i genitori anziani, arrestato un 51enne Ha ricevuto il divieto di avvicinamento ai genitori con braccialetto elettronico un 51enne che ubriaco li ha presi a calci e a pugni. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Ha picchiato i genitori anziani, prendendoli a calci e a spinte e li ha mandati in ospedale. L'episodio di violenza è avvenuto nella mattinata di venerdì scorso 22 dicembre in via Aurelia, nel quartiere Aurelio a Roma. I carabinieri hanno arrestato un uomo di cinquantuno anni, romano, per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è avvenuto in flagranza di reato, i militari del Nucleo Radiomobile di Roma lo hanno colto sul fatto. Il cinquantunenne era già sottoposto alla misura dell’ammonimento da parte del Questore di Roma, perché gravemente indiziato del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

I fatti per i quali è scattato l'arresto in flagranza di reato sono avvenuti nella mattinata di venerdì scorso 22 dicembre. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo, ubriaco, ha aggredito i genitori settantenni in casa, scagliandosi contro di loro. Li ha presi a calci e spintonati. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto in breve tempo sono giunti i carabinieri, che hanno ascoltato il racconto di quanto accaduto poco prima dalla coppia anziana in lacrime. Quello di venerdì mattina è stato l'ennesimo episodio di violenza di una lunga serie. I genitori avevano già denunciato diverse volte loro figlio e infatti l'uomo era stato ammonito.

Data la dinamica dell'accaduto sul posto sono intervenuti anche i paramedici in ambulanza, che hanno preso in carico i due anziani e li hanno trasportati rispettivamente lui all'ospedale Sant'Eugenio e lei al Santo Spirito. Hanno fatto accesso con codice rosso e i medici li hanno sottoposti agli accertamenti del caso. Medicati, tutti e due sono stati dimessi con alcuni giorni di prognosi per le percosse ricevute. Il figlio invece è finito in manette e il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ne ha convalidato l'arresto, imponendogli la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai genitori con braccialetto elettronico.