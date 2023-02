Ubriaco prede a calci l’ingresso della metro a San Paolo e manda in frantumi il vetro I polizotti sono intervenuti dopo il danneggiamento di un portellone d’accesso alla metropolitana nella stazione San Paolo. Un uomo ubriaco l’ha presa a calci, mandandola in frantumi.

A cura di Alessia Rabbai

L’ingresso della metro San Paolo danneggiato (Foto di Welcome to Favelas)

Danneggiamento alla stazione di San Paolo della metropolitana linea B di Roma. I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 27 febbraio, intorno alle ore 18.30. Ad immortalare l'accaduto è un utente del servizio pubblico, che ha scattato una foto e l'ha condivisa con la pagina Instagram Welcome to Favelas. Come appreso da Fanpage.it una persona sotto l'effetto di alcol e in evidente stato di agitazione, di cui non è nota l'identità, ha insultato le persone che in quel momento entravano e uscivano dalla stazione.

Ubriaco prende a calci l'ingresso della metro a San Paolo

Ha preso a calci il portellone d'ingresso accessibile anche ai disabili, mandandolo in pochi istanti in frantumi. Le persone stupite del trambusto si sono fermate chiedendosi cosa stesse accadendo, alcune hanno fatto foto e video e le hanno pubblicate sui social network. Una parte del vetro con apertura a scomparsa, che quando si passa il ticket per usufruire del servizio rientra all'interno della colonnina apposita lasciando spazio ai viaggiatori, è andato completamente distrutto.

Sul posto è intervenuta la polizia

I frammenti del portellone si sono sparsi a terra tutt'intorno. Ciò ha reso necessario per il personale presente chiudere temporaneamente quell'ingresso e supervisionarlo. Il personale di turno di Atac presente in stazione ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato, informando il Commissariato di Tor Carbone. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Commissariato Colombo. L'accesso in questione è stato messo in sicurezza, per evitare in attesa dell'intervento tecnico di sostituzione, che i passeggeri si facciano male. Non ci sono stati feriti.