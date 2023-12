Ubriaco e drogato scappa dai carabinieri e si schianta contro un’auto: una donna in ospedale Il conducente dell’auto è stato arrestato, i due minorenni in macchina con lui denunciati. Ferita la donna alla guida dell’altra vettura: portata in ospedale, è stata dimessa dopo diverse ore.

È stato un inseguimento da film quello che c'è stato la scorsa notte a Formia, da via Lavanga a via Abati Tosti. Un inseguimento culminato con un pericoloso incidente stradale, nel quale è rimasta ferita una donna di cinquantotto anni che è stata ricoverata in ospedale. Un ragazzo è stato arrestato e due minorenni denunciati: si trovavano dentro l'auto scappata al controllo dei carabinieri, e che ha creato il panico per le vie del centro cittadino. Ma facciamo un passo indietro.

I carabinieri della stazione di Itri stavano percorrendo via Rubino quando hanno visto una macchina con a bordo tre giovani. Alla vista dei militari i passeggeri hanno abbassato la testa per nascondersi: un comportamento un po' insolito che li ha insospettiti. Hanno quindi deciso di far fermare l'auto e controllare le persone a bordo per capire se c'era qualcosa che non andava. Ma il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato, speronando l'auto dai carabinieri e scappando a tutta velocità.

Ne è nato un inseguimento da film per le vie del centro cittadino che ha seriamente messo in pericolo gli abitanti della zona. Il ragazzo alla guida dell'auto ha corso a velocità folle, cambiando repentinamente direzione, bruciando stop e semafori. E proprio non rispettando una precedenza si è schiantato addosso a una macchina condotta da una signora di cinquantotto anni, rimasta ferita. I due passeggeri dell'auto sono scappati a piedi, facendo (momentaneamente) perdere le proprie tracce. Il conducente dell'auto è stato arrestato, mentre i due giovani, un ragazzo e una ragazza, sono stati rintracciati a casa del padre di lui. La ragazza aveva riportato varie contusioni e lesioni, soprattutto allo sterno, ed è stata portata in ospedale. Tutti e due sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale in concorso.

Il guidatore dell'auto è risultato positivo ad hashish e cocaina e quindi arrestato. La donna coinvolta nell'incidente è stata portata al pronto soccorso e dimessa in mattinata.