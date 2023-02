Ubriaco e drogato provoca un incidente: nell’altra auto c’è una famiglia con due bimbe È stato denunciato il 50enne alla guida ubriaco e drogato che ha provocato un incidente a Latina. Nell’altra auto c’era una famiglia con due bambine.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Guidava ubriaco e drogato l'automobilista di cinquant'anni che nel pomeriggio di domenica scorsa 5 febbraio ha provocato un incidente frontale a Latina. La sua macchina si è scontrata con una vettura a bordo della quale viaggiava una famiglia. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze gravi nell'impatto. Il sinistro si è verificato in via Aspromonte. Sottoposto come da prassi ai test per la verifica dell'eventuale presenza di alcol e droga nel sangue, l'automobilista è risultato positivo all'alcol e alla cocaina. È stato denunciato.

Le persone coinvolte nell'incidente stanno tutte bene

Secondo le infomazioni apprese il conducente che era al volante in stato di ebrezza e dopo aver assunto sostanze stupefacenti ha perso il controllo dell'auto, ha invaso la corsia di marcia opposta ed è finito contro un'altra macchina. Dentro c'era una coppia con due bambine, tutti stanno bene. Presenti per i rilievi e gli accertamenti gli agenti della polizia municipale.

Ieri due feriti incidente tra 4 auto su via Nettunense

È di due persone ferite invece il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella serata di ieri su via Nettunense ad Aprilia. A scontrarsi sono state quattro auto all'altezza di viale della Chimica, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine. Una donna e un ragazzo, entrambi conducenti, hanno avuto bisogno di cure mediche e sono stati trasportati con l'ambulanza in ospedale. A rimanere coinvolte sono una Smart, una Nissan Micra, una Bmw e una Toyota, rimaste danneggiate dall'urto. Chiusa via Nettunense per circa un'ora con traffico deviato, fino alla fine dell'intervento.