Incidente su via Nettunense ad Aprilia, scontro tra quattro auto: due feriti Scontro tra quattro auto nella notte su via Nettunense ad Aprila. Due i feriti, una donna e un ragazzo, trasportati in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Via Nettunense, immagine di repertorio

Due persone ferite è il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato ieri sera su via Nettunense ad Aprilia. Il sinistro è avvenuto all'incrocio con viale della Chimica nel territorio della provincia di Latina. A rimanere coinvolte quattro auto, una Smart, una Nissan Micra, una Bmw e una Toyota, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrate. Delle persone che viaggiavano all'interno delle macchine due hanno dovuto ricorrere a cure mediche e sono state trasportate in ospedale. Si tratta di una donna alla guida della Smart e di un ragazzo che era al volante della Toyota. Le quattro auto viaggiavano lungo via Nettunense quando si sono scontrate. L'impatto è stato violento e sono rimaste danneggiate, fortunatamente il sinistro non ha avuto esito mortale.

I due feriti trasportati in ospedale

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto sono arrivati i paramedici con diversi mezzi di soccorso. Il personale sanitario ha preso in carico i feriti più gravi e li ha trasportati al pronto soccorso. Arrivati in ospedale sono stati sottoposti alle cure dei medici per gli accertamenti necessari. Non si conoscono le loro attuali condizioni di salute. Inevitabili i disagi alla circolazione per agevolare le operazioni di soccorso e agevolare i rilievi delle forze dell'ordine. Via Nettunense è stata temporaneamente chiusa per circa un'ora in serata, con conseguenze sulla viabilità. Il traffico è stato deviato, fino alla fine dell'intervento. Terminate le verifiche le auto incidentate sono state rimosse e la circolazione è tornata alla normalità.