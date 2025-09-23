roma
video suggerito
video suggerito

Ubriaco al volante sbanda col tir in autostrada: paura in A1, denunciato un camionista

Viaggiava sbandando sull’Autostrada A1 mettendo a rischio se stesso e gli altri automobilisti: fermato dalla polizia stradale di Frosinone, era ubriaco.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Francesco Esposito
66 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un camionista è stato fermato dalla polizia stradale mentre guidava in maniera pericolosa il suo tir sull'autostrada A1. Ai controlli degli agenti e delle analisi del sangue l'uomo è risultato essere in stato d'ebrezza e con un alto tasso alcolemico.

"C'è un camion che sbanda", le segnalazioni al 112

Molte telefonate al numero unico delle emergenze 112 hanno segnalato un camion che viaggiava sull'Autostrada del Sole effettuando manovre pericolose e sbandando vistosamente. Il guidatore, inoltre, invadeva la corsia d'emergenza e metteva a rischio la vita sua e degli altri automobilisti.

Su segnalazione della centrale operativa sono intervenuti gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Frosinone. Due pattuglie si sono messe alla ricerca del tir fino a raggiungerlo. Una volante si è adoperata per rallentare il traffico che seguiva l'autoarticolato ed evitare che altri automobilisti potessero avvicinarsi al mezzo. Il secondo equipaggio lo ha superato mentre viaggiava sulla corsia centrale dell'autostrada e gli ha intimato lo stop.

Leggi anche
Anziano contromano sull'Autostrada A1, 78enne fermato dalla polizia stradale

Ubriaco con il tir in autostrada: tasso alcolemico 5 volte oltre il limite

Sin dal primo controllo l'uomo è risultato in uno stato di profonda alterazione mentre nella cabina c'erano bottiglie di superalcolici sparse ovunque. Il camionista è stato poco collaborativo con gli agenti, che alla fine sono riusciti a portarlo all'ospedale di Frosinone. Qui è stato sottoposto a prelievo del sangue per il controllo del tasso alcolemico, risultato di 2,63 grammi per litro, ovvero cinque volte oltre il limite di 0,5 grammi per litro consentito dal Codice della Strada.

L'uomo è stato denunciato in libertà per guida in stato d'ebrezza ed è stato deferito dalla procura di Frosinone, che ha quindi disposto per lui il ritiro della patente di guida.

Frosinone
Trasporti
66 CONDIVISIONI
Immagine
In coma dopo incidente all'asilo: "Si poteva evitare: maestra e automobilista irresponsabili"
La mamma: "Sette anni fa quella tragica chiamata che ci ha cambiato la vita"
Condanne confermate: "Nostra figlia in stato vegetativo a causa loro"
Confermate le condanne per la maestra e la donna che l'ha investita
Oggi compie 8 anni: "Da più di 6 vive in stato vegetativo"
Ancora un'udienza rinviata
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views