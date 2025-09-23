Ubriaco al volante sbanda col tir in autostrada: paura in A1, denunciato un camionista

Viaggiava sbandando sull’Autostrada A1 mettendo a rischio se stesso e gli altri automobilisti: fermato dalla polizia stradale di Frosinone, era ubriaco.

Immagine di repertorio

Un camionista è stato fermato dalla polizia stradale mentre guidava in maniera pericolosa il suo tir sull'autostrada A1. Ai controlli degli agenti e delle analisi del sangue l'uomo è risultato essere in stato d'ebrezza e con un alto tasso alcolemico.

"C'è un camion che sbanda", le segnalazioni al 112

Molte telefonate al numero unico delle emergenze 112 hanno segnalato un camion che viaggiava sull'Autostrada del Sole effettuando manovre pericolose e sbandando vistosamente. Il guidatore, inoltre, invadeva la corsia d'emergenza e metteva a rischio la vita sua e degli altri automobilisti.

Su segnalazione della centrale operativa sono intervenuti gli agenti della sottosezione di polizia stradale di Frosinone. Due pattuglie si sono messe alla ricerca del tir fino a raggiungerlo. Una volante si è adoperata per rallentare il traffico che seguiva l'autoarticolato ed evitare che altri automobilisti potessero avvicinarsi al mezzo. Il secondo equipaggio lo ha superato mentre viaggiava sulla corsia centrale dell'autostrada e gli ha intimato lo stop.

Ubriaco con il tir in autostrada: tasso alcolemico 5 volte oltre il limite

Sin dal primo controllo l'uomo è risultato in uno stato di profonda alterazione mentre nella cabina c'erano bottiglie di superalcolici sparse ovunque. Il camionista è stato poco collaborativo con gli agenti, che alla fine sono riusciti a portarlo all'ospedale di Frosinone. Qui è stato sottoposto a prelievo del sangue per il controllo del tasso alcolemico, risultato di 2,63 grammi per litro, ovvero cinque volte oltre il limite di 0,5 grammi per litro consentito dal Codice della Strada.

L'uomo è stato denunciato in libertà per guida in stato d'ebrezza ed è stato deferito dalla procura di Frosinone, che ha quindi disposto per lui il ritiro della patente di guida.