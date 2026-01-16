roma
Ubriachi investono ciclista, si schiantano su una rotonda e aggrediscono gli agenti: in auto il figlio di 3 anni

Una coppia completamente ubriaca ha investito un ciclista, si è schiantata contro una rotonda e ha aggredito i poliziotti intervenuti. In auto con loro c’era anche il figlio di tre anni.
A cura di Natascia Grbic
Momenti di panico la scorsa notte a Roma su via Casilina, in zona Giardinetti. Una coppia ha scatenato il finimondo intorno alle 4 del mattino investendo prima un ciclista (trasportato in codice giallo all'ospedale Casilino), schiantandosi contro una rotonda, e aggredendo poi i poliziotti intervenuti sul posto. Alla guida c'era una donna di 28 anni: sia lei sia il compagno erano completamente ubriachi. In macchina con loro, seduto sui sedili posteriori, c'era il figlio di appena tre anni.

La vicenda è riportata da la Repubblica. La coppia, una donna di 28 e un uomo di 30, si era messa alla guida dell'auto alle 4 del mattino dopo aver passato un'intera nottata a bere alcolici. E, infatti, i riflessi e le condizioni erano talmente pessimi che la 28enne prima ha investito un ciclista – fortunatamente senza causargli ferite gravi – e poi si è schiantata contro una rotonda. Il botto sordo è stato avvertito da una pattuglia di agenti della volante, che si è immediatamente recata sul posto. Parlando con la coppia si sono resi conto che avevano un alito vinoso, e hanno deciso di procedere con i consueti controlli. Ai quali nessuno dei due si è però mostrato collaborativo.

Dato l'atteggiamento aggressivo e violento, i poliziotti hanno chiesto l'ausilio di altre volanti. Nonostante fossero ammanettati, i due hanno cominciato a colpire i poliziotti con calci e pugni. Caricati su due auto diverse, hanno entrambi spaccato con un calcio il vetro della macchina. Nel frattempo il figlio della coppia, data la situazione, era stato affidato agli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto per i rilievi. Portati in questura, al padre è stato convalidato il fermo, mentre la madre è stata denunciata a piede libero. Devono rispondere di danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

