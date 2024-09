video suggerito

Tutti contro Rocca, protesta delle opposizioni in aula: “Regione chiusa per poltrone” Prima gli assessori di Forza Italia, ora in aula scatta una nuova protesta da parte delle opposizioni che pretendono un chiarimento trasparente al presidente Rocca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra la protesta delle opposizioni, a destra Francesco Rocca.

Non c'è pace per Rocca alla Regione Lazio. Da una parte i due consiglieri di Forza Italia, Luisa Regimenti e Giuseppe Schiboni, che continuano a disertare le riunioni di giunta. Dall'altra le opposizioni che continuano a protestare in Consiglio Regionale per lo stallo dei lavori che va avanti da mesi: "Lo denunciamo ancora una volta – hanno fatto sapere in aula – Per l’incapacità di Rocca di governare politicamente la sua maggioranza, un’intera Regione si trova in ostaggio".

Cosa è successo nella Giunta regionale

Tutto è iniziato nel mese di luglio scorso quando, il 25 del mese, è stato interrotto e rinviato un importante consiglio sull'assestamento di Bilancio per la mancanza, secondo la maggioranza, dei consiglieri di Forza Italia. Ed è proprio per causa di questi ultimi che continua il braccio di ferro all'interno della Giunta regionali. Forti del risultato a livello europeo, Forza Italia ha chiesto un rimpasto con la nomina di più assessori del proprio partito arrivando a scomodare anche il governo, con un vertice fra Meloni e Tajani per aggiustare la situazione. Vertice che, però, avrebbe portato ad un niente di fatto in giunta e a proseguire il blocco dei lavori in Regione.

La protesta delle opposizioni: "Chiuso per poltrone"

A distanza di poco più di due mesi dal primo Consiglio della Regione Lazio interrotto, le opposizioni continuano a protestare e a denunciare la mancanza di attività intraprese dalla Regione Lazio. "È inaccettabile che invece di discutere delle azioni da mettere in campo per migliorare la vita delle cittadine e dei cittadini del Lazio, delle famiglie, dei lavoratori e delle lavoratrici, delle imprese, degli studenti, la destra continui a discutere di poltrone ed equilibri interni".

E, insieme ai cartelli di protesta, hanno deciso di dare un aut aut alla giunta: "Abbiamo convocato la Capigruppo alle 16 di domani: se non uscirà un chiarimento trasparente e che metta fine a questa telenovela, chiederemo al Presidente Rocca di presentarsi in Consiglio entro la fine del mese per spiegare pubblicamente come e se intende andare avanti", come riportato dalla nota congiunta dei capigruppo dell'opposizione in Consiglio regionale Mario Ciarla (Pd), Marietta Tidei (Iv), Adriano Zuccalà (M5s), Alessio D`Amato (Azione) Claudio Marotta (Avs) e Alessandra Zeppieri (Polo progressista).

"Fino ad allora le opposizioni si asterranno dal partecipare a qualunque attività consiliare a cominciare dalla commissione bilancio convocata venerdì per la discussione generale sul collegato", hanno poi concluso.