La giunta Rocca rischia nel Lazio, Forza Italia chiede più spazio: in programma vertice Meloni-Tajani Forza Italia punta i piedi e mette in crisi la giunta di centrodestra guidata da Francesco Rocca. Una situazione che, secondo le opposizioni, sta letteralmente paralizzando il Consiglio regionale del Lazio.

A cura di Enrico Tata

Forza Italia punta i piedi e mette in crisi la giunta di centrodestra guidata da Francesco Rocca. Una situazione che, secondo le opposizioni, sta letteralmente paralizzando il Consiglio regionale del Lazio. Per risolvere la situazione è in programma un incontro a breve, riportano le agenzie, tra Antonio Tajani e Giorgia Meloni.

Le richieste di Forza Italia a Rocca

Il nodo da sciogliere è relativo alle richieste da parte del gruppo di Forza Italia, passato da 2 a 8 consiglieri regionali in anno. Numeri che certificano un rapporto di forza modificato all'interno della maggioranza che, secondo gli azzurri, dovrebbe riflettersi anche nella composizione della giunta Rocca. Tradotto: Forza Italia chiede più assessori. Ma al momento un accordo con Fratelli d'Italia non c'è e a niente sono serviti gli incontri degli scorsi giorni tra i coordinatori regionali, Claudio Fazzone (Fi) e Paolo Trancassini (Fdi). Al momento la situazione è quella di uno stallo, ma la soluzione che al momento sembra più probabile è quella di un cambio di deleghe senza toccare il numero degli assessori di riferimento (che attualmente sono due sia per Forza Italia che per Fratelli d'Italia). In altre parole, a Forza Italia andrebbero deleghe più pesanti.

Le opposizioni: "Consiglio paralizzato a causa delle divisioni"

Come anticipato, le opposizioni parlano di un Consiglio regionale praticamente paralizzato a causa delle divisioni all'interno della maggioranza. In una nota di i capigruppo dell'opposizione in Consiglio regionale Mario Ciarla (Pd), Marietta Tidei (Iv), Adriano Zuccalà (M5s), Alessio D'Amato (Azione) Claudio Marotta (Avs) e Alessandra Zeppieri (Polo progressista) hanno denunciato: "Messo alle strette il Presidente del Consiglio Aurigemma ha infine dovuto riunire la capigruppo per certificare una volta di più quanto, come opposizioni, stiamo denunciando ormai da due mesi e cioè lo stallo completo dell'attività del Consiglio, che non si riunirà nemmeno nelle prossime settimane".

Scrivono ancora i capigruppo di opposizione: "Nella riunione odierna convocata non a caso all'indomani dell'incontro avvenuto tra il presidente Rocca e i coordinatori regionali di Fratelli d'Italia e Forza Italia è stato infatti nuovamente eluso il tema della discussione e votazione sul Documento Economico e Finanziario Regionale rimasto in sospeso da quando a luglio fu prima calendarizzato e poi abbandonato per le divisioni interne alla maggioranza. Uno stallo sempre più grottesco che sta di fatto impedendo l'agibilità politica e amministrativa alla faccia delle tante questioni aperte nella nostra Regione che attendono di essere affrontate con la serietà e la responsabilità dovuta da chi dovrebbe governarla".