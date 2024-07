video suggerito

Bufera su Rocca, Forza Italia vuole il rimpasto e blocca il Consiglio. Opposizioni: “Gravissimo” Forza Italia ha presentato il conto al governatore del Lazio, chiedendo di fatto più assessori. Ma il braccio di ferro ha portato all’interruzione e al rinvio di un importante Consiglio sull’assestamento di Bilancio. Le opposizioni: “Ostaggio delle beghe interne alla destra”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

C'è aria da resa dei conti all'interno della maggioranza che sostiene la giunta regionale guidata da Francesco Rocca. Perché Forza Italia, dopo il buon risultato alle elezioni europee e dopo l'emorragia dei consiglieri leghisti, ha presentato il conto al governatore del Lazio, chiedendo di fatto più assessori. Del resto, adesso il partito di Salvini nel Lazio può contare soltanto su Laura Cartaginese e Forza Italia, invece, su ben sette consiglieri.

Il risultato di queste lotte interne alla maggioranza è stata l'interruzione di un importante consiglio regionale sull'assestamento di bilancio in programma nella giornata di ieri. C'è stato un brevissimo intervento dell'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, poi un primo stop e infine la cancellazione e il rinvio a data da destinarsi. Motivo? Per la maggioranza mancavano tutti i consiglieri di Forza Italia e, di conseguenza, mancava il numero legale. Risultato? L'aula completamente bloccata a causa dei malumori interni alla maggioranza che sostiene Rocca.

Pd: "Ostaggio delle divisioni nella destra"

Le opposizioni parlano di fatto "gravissimo". "Se la maggioranza che tiene in piedi il governo di Rocca nel Lazio non c'è più se ne prenda atto e si tirino le conclusioni. Da mesi la Giunta e il Consiglio regionale sono ostaggio delle divisioni e dei mal di pancia tra le forze di destra. Non accettiamo più che un'Assemblea eletta per occuparsi dei problemi e dei bisogni delle cittadine e dei cittadini del Lazio sia costretta all'immobilismo da parte di chi pensa soltanto ai propri interessi personali e alle proprie poltrone. L'arroganza di Rocca e di Fratelli d`Italia sta portando il Lazio all'ingovernabilità", attacca il Pd.

"Abbiamo dovuto interrompere la seduta perché alcune forze di maggioranza, Forza Italia e Noi Moderati, non si sono presentate e hanno quindi fatto saltare il numero legale. Noi resteremo qui a combattere per i diritti delle nostre comunità mentre la maggioranza che governa la Regione Lazio si è chiusa dentro una stanza a combattere per una poltrona", sono le parole della consigliera dem Eleonora Mattia, che ieri ha pubblicato un video in diretta su Instagram per documentare quanto stava accadendo in aula.

Movimento 5 Stelle: "Bloccati da beghe interne alla maggioranza"

Il Movimento 5 Stelle parla di "Consiglio bloccato a causa di beghe interne alle forze di maggioranza. Siamo arrivati a questo: in un momento cruciale come quello dell'assestamento di bilancio, si blocca il Consiglio Regionale e si impedisce il normale svolgimento dei lavori, per rivendicare qualche poltrona in più. La politica dovrebbe essere un servizio alla comunità, non un mezzo per soddisfare ambizioni di questo o quel partito. I cittadini del Lazio meritano un governo che metta al primo posto il bene comune".

E anche Azione, con il consigliere Alessio D'Amato, parla di fatto grave "a causa del braccio di ferro in seno alla maggioranza. Sono mesi che assistiamo all'inerzia di questo governo regionale, che velocemente sta perdendo consensi nell'opinione pubblica tra le liti in maggioranza e il Consiglio regionale svuotato di funzioni. I cittadini e le imprese attendono risposte concrete, se Rocca è in grado di governare lo faccia, altrimenti ne tragga le conseguenze".