Turisti nel mirino dei borseggiatori a Roma: vengono derubate mentre si fanno un selfie col Colosseo

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Roma in questi giorni è invasa dai turisti. Sono tantissimi che, come ogni estate, hanno optato per una vacanza nella capitale, assaporando i gusti della cucina tradizionale e perdersi fra i monumenti di una delle città più belle del mondo. Monumenti come il Colosseo. Ed è proprio qui che due turiste sono state derubate mentre si stavano scattando un selfie ricordo proprio davanti all'Anfiteatro Flavio.

Si scattano un selfie e gli rubano le borse: cosa è successo

I fatti sono avvenuti in questi giorni, in largo Gaetani Agnesi. Le due turiste si stavano scattando un selfie davanti al Colosseo ed avevano appoggiato le loro borse su un muretto. Nella zona si stava aggirando un uomo che vive a Roma senza fissa dimora e con precedenti. Notando le borse, si è avvicinato per derubarle. Ma prima che riuscisse a scappare, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Quirinale che lo hanno prontamente bloccato ed arrestato. I militari hanno poi recuperato le borse e le hanno restituite alle vittime. Ma non è finita qui: poco dopo sono stati arrestati, sempre nella stessa zona, altri due uomini per un tentato furto nella stazione metro

Turisti nel mirino dei borseggiatori

Ma quanto avvenuto al Colosseo non è l'unico episodio di furti ai turisti della capitale. Nel mirino dei borseggiatori sono i turisti e le zone da loro più spesso battute. Una guida turistica, ad esempio, è stata derubata mentre si trovava con il suo gruppo in fila ai Musei Vaticani. Uno scippo è avvenuto a pochi passi da piazza San Pietro, altri nel quartiere Esquilino. Ma soprattutto continuano i furti anche sui mezzi pubblici, alle fermate della treni e a bordo di autobus e bus.