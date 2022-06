Turisti investiti da un bus in piazza Santa Maria Maggiore: attraversavano sulle strisce pedonali I due turisti della Repubblica Ceca sono ancora in condizioni critiche e rischiano la vita. I pm hanno aperto un fascicolo per lesioni gravissime.

A cura di Enrico Tata

La procura di Roma sta indagando per lesioni gravi in merito all'incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica in piazza Santa Maria Maggiore. Due turisti della Repubblica Ceca sono stati investiti da un autobus e sono rimasti feriti in modo grave. Soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati al Policlinico Umberto I e all'ospedale San Giovanni. Le loro condizioni di salute sono tuttora critiche e sono ancora in pericolo di vita. Uno dei due è rimasto sotto le ruote dell'autobus, mentre l'altro ha fatto un volo di diversi metri.

Stando a quanto si apprende, l'autista è risultato negativo all'alcol test, ma comunque il suo nome potrebbe comparire a breve sul registro degli indagati come atto dovuto. Gli inquirenti, inoltre, disporranno con ogni probabilità una perizia tecnica per cercare di chiarire la dinamica dell'accaduto e per stabilire la velocità a cui viaggiava il mezzo pubblico.

Indagini in corso: l'autista distratto da qualcosa?

Stando a quanto riporta Romina Marceca sul quotidiano La Repubblica, le telecamere di sicurezza del supermercato Il Castoro avrebbero registrato l'intera scena. Ebbene, i due turisti avrebbero attraversato la piazza sulle strisce pedonali, quindi non avrebbero avuto alcuna responsabilità. Eppure, per motivi ancora da chiarire, l'autobus 75 di Atac in arrivo da via Merulana li ha investiti in pieno. Secondo le prime ricostruzioni, al momento dell'incidente il bus era completamente vuoto poiché tutti i passeggeri erano scesi alle fermate precedenti. Per gli agenti della polizia locale del Gruppo I Trevi, l'autista era distratto da qualcosa: era al telefono? Era stanco e ha avuto un colpo di sonno? Gli inquirenti dovranno cercare di verificare queste ipotesi.