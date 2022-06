Investiti da un autobus a piazza Santa Maria Maggiore, gravi due turisti: sono in pericolo di morte L’incidente è avvenuto a Roma, poco dopo la mezzanotte. Indagini affidate agli agenti della polizia locale, che stanno verificando la dinamica del sinistro.

A cura di Natascia Grbic

Foto di repertorio

Grave incidente a piazza Santa Maria Maggiore, al centro di Roma: due uomini sono stati investiti questa notte da un autobus della linea 075 mentre stavano attraversando la strada. Le loro condizioni sono molto gravi, ed entrambi sono ricoverati in pericolo di vita. Si tratta di due turisti 41enni originari della Repubblica Ceca e residenti a Praga, venuti nella capitale per qualche giorno di vacanza. Uno è stato portato al policlinico Umberto I, mentre l'altro è ricoverato all'ospedale San Giovanni. A destare preoccupazione è soprattutto uno dei due turisti, rimasto incastrato sotto il mezzo dopo essere stato investito. Per estrarlo da sotto l'autobus c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco. Le indagini sul sinistro sono state affidate agli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Trevi: saranno i caschi bianchi, in seguito ai rilievi, a determinare cosa è accaduto. Il mezzo è stato sequestrato.

Investiti da un autobus a Roma, gravi turisti: indagano i vigili urbani

L'incidente è avvenuto nei pressi delle strisce pedonali. I due uomini sono stati infatti trovati a pochi metri dall'attraversamento pedonale, ma saranno le indagini dei vigili a determinare se in quel momento si trovavano effettivamente sulle strisce oppure no. L'urto con il mezzo, avvenuto frontalmente, è stato molto violento, con uno dei turisti sbalzato ad alcuni metri dal punto di impatto e l'altro rimasto sotto le ruote dell'autobus. L'autista dell'autobus è stato portato sotto shock in ospedale, dove sarà sottoposto agli esami di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga.