video suggerito

Truffano una coppia di anziani in punto di morte e si fanno nominare eredi universali: due arresti I coniugi raggirati erano la scultrice Stefania Guidi e il marito musicista Michele Paradiso. Morti a distanza di pochi mesi, la coppia aveva modificato il testamento lasciando i loro beni ai truffatori, poi denunciati per circonvenzione di incapace. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enza Savarese

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Truffano due anziani facoltosi per farsi nominare eredi universali del loro patrimonio. I carabinieri della stazione di Tivoli hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 56enne e 55enne accusati di circonvenzione di incapace. A lanciare l'allarme i familiari della coppia d'anziani truffata, entrambi deceduti nel 2024. Si tratta della scultrice Stefania Guidi e del marito musicista, Michele Paradiso.

I due truffatori si erano avvicinati alla coppia di anziani negli ultimi anni della loro vita, guadagnandosi man mano la loro fiducia, con l'intento di entrare in possesso delle loro opere d'arte custodite in casa, ma anche degli altri beni posseduti dalla coppia.

Le indagini avviate dai carabinieri e coordinate dalla Procura di Tivoli hanno ricostruito il raggiro durato più di un anno. I truffatori si erano avvicinati alla coppia tra dicembre 2023 e febbraio 2024. Sfruttando il loro stato di infermità senile, inizialmente gli accusati erano riusciti a guadagnarsi la loro fiducia arrivando a stabilirsi nell'abitazione a Tivoli e gestendo le loro finanze. Dal controllo dei conti correnti, la truffa si è ultimata a febbraio 2024 quando gli accusati sono stati nominati eredi universali dei loro beni.

Leggi anche Raffica di arresti per furti a Roma: terrorizzavano le anziane e rubavano nei supermercati

Fra i beni in possesso della coppia spiccava la loro collezione di opere d'arte, immobili e altre raccolte di valore acquisite nel corso delle rispettive carriere di successo nel campo dell'arte e della musica. I familiari delle vittime hanno denunciato la truffa dopo la morte dei due, scoprendo dal notaio che i truffatori risultavano gli eredi delle proprietà mobili e immobili dei coniugi.

I primi sospetti dei familiari della coppia sono scoppiati ad ottobre del 2024 dopo la morte della scultrice Stefania Guida. Secondo le carte firmate dalla donna poco prima di morire, il suo patrimonio spettava unicamente alla coppia di truffatori. Quattro mesi dopo ai beni della donna si sono aggiunti anche quelli del marito musicista, Michele Paradiso che come la moglie aveva firmato con il raggiro un testamento aggiornato che rendeva eredi universali i due truffatori e non i familiari diretti.

Una circostanza denunciata ai carabinieri che dopo l'attività investigativa hanno arrestato il 56enne e 55enne per circonvenzione di incapace in concorso. Dopo che il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di ordinanza cautelare per i due accusati, la Procura di Tivoli ha fatto appello al Tribunale del riesame di Roma, che ha accolto la richiesta e ha confermato gli arresti domiciliari per i due.