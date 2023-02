Turista romano aggredito da cameriere a Venezia, urlava: “Manco il ketchup m’ha messo sto str…” La compagna del turista aggredito: “È stato colpito alle spalle da un uomo con un tagliere. Lo ha colpito diverse volte, fino a quando lo ha fatto cadere a terra con il sangue che zampillava dalla nuca”.

A cura di Enrico Tata

Nel corso del loro secondo giorno di vacanza a Venezia, Lucia e Guido, turisti romani, si fermano a mangiare qualcosa in un chiosco. Ordinano due hamburger e si siedono al tavolino. Guido si alza improvvisamente dalla sedia e va a protestare nel retro del chiosco. Poi torna: "Manco il ketchup mi ha messo ‘sto str…", esclama prima di essere aggredito alle spalle da un cameriere del locale. Quest'ultimo lo colpisce alla testa con un tagliere di legno, secondo quanto riporta il Gazzettino.

"Lo ha colpito diverse volte, il sangue zampillava dalla nuca"

"Io sono rimasta seduta. Non so cosa sia successo lì dietro, ma ho sentito un battibecco; poi, quando Guido è tornato verso di me dicendo "Manco il ketchup mi ha messo ‘sto str…”, è stato aggredito alle spalle da un uomo con un tagliere. Lo ha colpito diverse volte, fino a quando lo ha fatto cadere a terra con il sangue che zampillava dalla nuca. Ero sconvolta, queste cose succedono a Roma, ma non pensavo di trovarle qui", racconta Lucia.

Un altro testimone sostiene: "Mi sono girato dal rumore dei colpi. Ho visto un uomo accasciarsi al suolo, sanguinante, e un altro dileguarsi. C’era poi un terzo uomo, forse il titolare dell’attività, o comunque uno che ci aveva a che fare, perché dopo aver osservato la scena, senza sembrare turbato, ha chiuso con calma la saracinesca, e se ne è andato pure lui".

Indagini in corso per trovare l'aggressore

Pochi minuti dopo l'aggressione, Guido viene soccorso e trasportato al pronto soccorso. Sul posto anche una volante della polizia. In ospedale il turista viene dimesso una prognosi di sette giorni per un trauma cranico e una ferita ricucita con sei punti di sutura. Le indagini sono tuttora in corso per risalire all'identità del cameriere autore del gesto.